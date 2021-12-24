У чому зустрічати Новий 2022 рік: поради стиліста (ФОТО)

Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Фраза, яка звучить щоразу, і в яку потрібно вірити тільки в позитивному плані. Тобто не сприймати її серйозно, коли відбувається щось не дуже добре. Але ж скоро головна, найчарівніша ніч року! Тож очікуємо лише чогось хорошого та радісного. 2022 рік обов’язково має стати особливим. А тому треба підготуватися до свята як слід. І одне з найважливіших питань – у чому зустрічати Новий рік 2022, щоб він був до вас прихильним?

2022-й – рік Блакитного Водяного Тигра. Тигр – тварина яскрава. Тому нам треба наслідувати господаря наступного року і підібрати собі щось помітне, але при цьому зі смаком. Можна проявити фантазію, вибираючи прикраси.

Поради від стиліста – у чому зустрічати Новий рік 2022?

– Якщо зовсім немає ідей, що вдягнути на новорічну вечірку, на допомогу прийде чорна сукня облягаючого крою. Це класичний та безпрограшний вечірній варіант для елегантних леді. Рекомендую моделі з вирізами, асиметрією, декольте, бахромою, з мерехтінням чи блискітками, – говорить стилістка Анна Ткаченко.

Прийдешній 2022-й проходитиме під знаком Чорного (Блакитного) Водяного Тигра. Аби задобрити господаря року, астрологи радять обирати палітру з помаранчевого, золотистого, жовтого, пісочного, кремового, коричневого кольорів. Також вдалим рішенням буде одягнути щось біле, сіре чи блакитне. Водночас у святкову ніч бажано уникати занадто яскравих відтінків (неон, фуксія, фіолет).

Дуже актуальними будуть блискітки, паєтки, стрази, камінчики, бісер. Вони на 100% впораються з завданням створити святковий настрій. Яскраві елементи можуть бути і основою образу, і його частиною, і деталлю у вигляді аксесуару. Якщо багато блиску не хочеться, можна обрати вбрання з пір’ям, сіткою, напівпрозорими тканинами.

Що одягнути на Новий 2022 рік вдома?

Якщо зустрічати 2022-й плануєте вдома, оберіть комфортний костюм з трикотажу, м’якого сатину чи віскози. Інтегрувати цікаве оздоблення для вбрання у стилі піжама-паті ніхто не забороняв. Вийде нетривіальний образ з родзинкою.

Що одягнути на Новий 2022 рік на вечірці?

Якщо напередодні свята плануєте веселощі на корпоративі, зверніть увагу на мікс строгості та жіночності. Це поєднання різних фактур, настроїв, гра з пропорціями. Наприклад, шкіра та шифон, брючний костюм та висока шпилька, скромна довжина міді та неочікуваний виріз на спині. Такою колеги вас ще не бачили!

– Поділюся маленьким секретом. У мене є правило: в Новорічну ніч на мені має бути хоча б одна обновка. Нехай це навіть комплект білизни, про який ніхто не дізнається, але я впевнена, що так заходжу в рік ніби з чистого аркуша, а старий баласт залишаю позаду, – розповіла стилістка.

Хто така Анна Ткаченко?

Здобула вищу освіту за спеціальністю журналістика в Національному авіаційному університеті. Маю досвід роботи на інформаційних телеканалах понад п’ять років. Від самого дитинства захоплювалася модою. Навесні 2021-го отримала диплом персонального стиліста і розпочала роботу з першими клієнтами. У своєму блогу розповідаю про новини зі світу моди та стилістичні прийоми, а також надихаю на fashion-експерименти.

Трохи порад від редакції Нового каналу

Чого варто уникати?

По-перше, астрологи радять не вибирати нудні образи. Офісний та домашній стиль – це не для свята. По-друге, в жодному разі не вбирайтеся у тигрячі, леопардові та інші подібні принти, якщо не хочете зіпсувати стосунки з Тигром. Немає нічого гіршого, ніж накинути на себе щось подібне до шкури вбитого тигра чи його родича.

Сукні

Щоб образ на Новий рік 2022 вийшов вдалим, а Водяний Тигр був добрий до вас, потрібні акценти. Наприклад, справжньою знахідкою для свята стане сукня з оголеним плечем, а також з тонкими бретелями чи модель «бюстьє»!

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Спідниці

Спідниця для святкування Нового року може бути абсолютно різних фасонів. Головне, щоб вона не була буденною (тою, яку ти носиш щодня). Обирай кольори, які любить господар 2022 року та, звісно, не нехтуй своїм комфортом. Адже тигр любить себе, наслідуй його!

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Топи

Шовкові топи на тонких бретельках – класика. Такий топ завжди стильний та безпрограшний варіант для святкової вечірки. Його можна доповнити вечірніми аксесуарами – об’ємні сережки або кольє ідеально доповнять образ. А ось топ, декорований паєтками, вишивкою чи бісером може бути головною прикрасою в образі, адже він вже самодостатній.

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Фото – Getty Images, iStock

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