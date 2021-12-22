Прикрашання новорічної ялинки – це одна з традицій, на яку щороку чекають і дорослі, і діти. Ви вмикаєте улюблені треки з новорічно-рідзвяних фільмів, заварюєте глінтвейн і какао та збираєтеся поринути в атмосферу чуда. Єдиним важливим запитанням залишається: як же саме прикрасити ялинку на Новий рік. І в цьому тобі допоможе Новий канал!

Як можна дізнатися зі східного календаря, 2022-й – рік Чорного Водяного Тигра. Саме ця тварина стане покровителем наступних 365 днів. А тому, звісно, прикрашати ялинку краще з урахуванням усіх забаганок головної тварини 2022 року.

Куди поставити ялинку у 2022 році?

Місце, де стоятиме ялинка, відіграє значну роль. Відповідно до китайської філософії фен-шуй, розташування речей у кімнаті може допомогти отримати бажане. А у Новий рік та Різдво всі бажання просто зобов’язані збуватися, їм лише варто трохи посприяти, наприклад, поставити ялинку в правильне місце.

Мабуть, найактуальнішим місцем для ялинки у 2022 році буде центр кімнати. Адже тут скупчується життєва енергія, яка добре впливає на стан здоров’я. На жаль, увесь світ ще живе в епоху пандемії, а тому потрібно особливо ретельно слідкувати за своїм здоров’ям та сприяти хорошому самопочуттю всіма можливими методами.

Тим, хто хоче отримати побільше фінансів у новому році, краще поставити ялинку у лівий дальній кут кімнати. А для тих, хто прагне нових знайомств, – у ближній лівий.

Якщо ти мрієш налагодити особисте життя або додати гармонії в уже існуючі стосунки, радимо поставити ялинку в правий кут.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2022?

Чомусь коли хтось дізнається, що 2022-й – це рік Тигра, одразу починають думати про оранжевий колір. Але господар прийдешнього року не любить яскравих кольорів, адже це Чорний Водяний Тигр. Звісно, ми не пропонуємо вам робити траурну ялинку, але звести яскраві кольори до мінімуму доведеться, якщо ви хочете догодити тварині 2022 року.

Найкращими кольорами, якими можна прикрасити ялинку цього року, стануть усі відтінки синього та блакитного. Вода – це стихія Тигра у східному календарі, а тому він допомагатиме тим, хто зможе йому догодити. Також хорошим рішенням стануть холодні відтінки вогників. Краще не обирати гірлянду з теплим жовтим світлом, адже це нагадуватиме Тигру про оранжевий колір.

У 2022 році ялинку ще можна прикрасити срібним, золотим, білим та коричневим кольорами. Вони сприятимуть притоку грошей та приваблюватимуть позитивну енергію у вашу оселю.

Окрім того, можна спробувати прикрасити новорічну ялинку 2022 природніми іграшками. Це можуть бути шишки, палички кориці, каштани, гірлянда з кавових зерняток тощо. Головне – не чіпляйте мандарини, бо ж вони оранжевого кольору, який недолюблює господар року.

І, звісно ж, ніяк не можна забути про самого Тигра. Хороша святкова традиція – купувати хоча б одну ялинкову прикрасу, яка репрезентує тварину року. Придбайте собі красивого блакитного або навіть чорного тигра та повісьте його на ялинку. Він допоможе налагодити правильний зв’язок із прийдешнім 2022-м.

Фото: IStock

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