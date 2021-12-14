Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо хочеш бути щасливою, доведеться йти найважчою дорогою. Легких шляхів до щастя не буває. Гороскоп на тиждень для Овнів попереджає: якщо перестанеш боротися і поставиш життя на автопілот, нічого хорошого з тобою ніколи не станеться.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Не стримуй того, хто хоче піти, інакше не прийде той, хто йде до тебе. Для знаку Телець гороскоп на тиждень обіцяє доленосну зустріч, яка переверне твоє життя з ніг на голову. Тому не плач за тими, хто зникає з поля зору, краще придивляйся до нових знайомств.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Люди створені для того, щоб їх любити, а речі – для того, щоб ними користуватися. У гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня для Близнюків є попередження: в оточенні з’явиться людина, яка захоче піднятися кар’єрними сходами за твій рахунок. Не дозволяй нікому сідати тобі на голову!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Не міряй кохання рівнем страждання. Кохання – це про те, наскільки ти щаслива. Гороскоп на тиждень для Раків попереджає: якщо не перестанеш заздрити чужим стосункам і «тикати носом» кохану людину в його помилки, залишишся самотньою. Не допусти цього!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Неважливо, наскільки повільно ти йдеш до своєї мрії, важливо не зупинятися! Для знаку Лев гороскоп на тиждень обіцяє великі кар’єрні та фінансові злети. Але є важлива умова: ти повинна полюбити свою справу всією душею. Якщо думаєш, що ти не на своєму місці, – пора змінити роботу!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Будь наполегливішою, не варто бути скромницею, коли справа стосується твоїх інтересів! У гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня для Дів є попередження: якщо не наважишся проявити себе зараз – вже ніколи не знайдеш у собі сміливість. У тебе все вийде! Зроби перший крок!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень для Терезів обіцяє легкість, повне взаєморозуміння і гармонію у стосунках. Приділяй більше уваги, щоб не дати своїй половинці засумніватися у твоїх почуттях. Зроби їй приємний сюрприз. Наприклад, купи навушники, про які вона давно мріяла!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Твоє щастя не залежить від зовнішніх умов, воно залежить від того, що всередині! Перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Гороскоп на тиждень для знаку Скорпіон: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Якщо тобі здається, що треба щось міняти, то тобі не здається. У гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня для Стрільців є попередження: якщо не почнеш працювати над тим, щоб поліпшити своє життя, залишишся ні з чим. Бери себе в руки, й вперед – до успіху!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Справжній друг – це людина, яка говорить тобі в очі все, що про тебе думає, але всім говорить, що ти – найкращий. Гороскоп на тиждень для Козерогів обіцяє продуктивні, насичені позитивними емоціями дні. А все тому, що у тебе є приголомшливі друзі. Бережи їх!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ідеальних людей не існує, але завжди є один, ідеальний для тебе. Для знаку Водолій гороскоп на тиждень обіцяє, що ти зустрінеш «того самого» – і твоє життя наповнитися романтикою, ніжністю та всепоглинаючим коханням. Якщо ж ти вже знайшла своє щастя, зірки прогнозують початок нового етапу в стосунках. Готуйся!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Зміни відбуваються лише тоді, коли ми йдемо наперекір тому, до чого звикли. У гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня для Риб є попередження: ти отримаєш дуже перспективну пропозицію по роботі, якщо погодишся – тобі доведеться вийти з зони комфорту. Не бійся! Зважуйся – і твоє життя стане саме таким, про яке ти мріяла!

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