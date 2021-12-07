Любовний гороскоп на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на грудень 2021 року готує безліч сюрпризів, особливо для тих, хто не вірить у такі прогнози! Читай, що підготували зірки для тебе. Можливо, попереду доленосна зустріч.

Любовний гороскоп на грудень 2021 року: Овен (21.03 – 20.04)

Для Овнів останній місяць 2021 стане часом змін на любовному фронті. Якщо тобі давно здається, що стосунки з партнером зайшли в глухий кут і перестали приносити задоволення, пора з ними закінчувати. Нехай ця точка стане відправною для нових стосунків у новому році. Чудовий план, чи не так?

Любовний гороскоп на грудень 2021: Телець (21.04 – 20.05)

Міцно обійміть своїх коханих: у грудні партнеру буде важливо відчувати, що з вашими стосунками все гаразд! Звичайно, за повсякденними турботами та передноворічною метушнею на роботі та навчанні ми часом забуваємо зайвий раз показати близьким, наскільки вони для нас важливі! Але в грудні, коли в повітрі вже панує святковий настрій, усім хочеться тепла та кохання в три рази більше. Не забувайте, щоб щось отримувати, треба віддавати!

Любовний гороскоп на грудень 2021: Близнюки (21.05 – 20.06)

Озирніться! Зірки кажуть, що десь за рогом, зовсім поруч причаїлося кохання. Так-так, те саме велике і чисте, на яке ти так чекала. Тому не проґав свій шанс! Сміливо фарбуй губи яскравою помадою, одягай ошатні сукні, навіть якщо ти просто йдеш на роботу: а раптом твій наречений – це той симпатичний новенький із сусіднього відділу?

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Любовний гороскоп на грудень 2021: Рак (21.06 – 22.07)

У грудні час нарешті поговорити з коханим начистоту: розкажи чесно, що тебе не влаштовує, що ти хотіла б змінити у стосунках, поділися найпотаємнішими бажаннями та мріями. Впевнені, що партнер тебе зрозуміє та підтримає. А якщо симпатичний тобі хлопець досі не знає про твої почуття, саме час йому зізнатися, і, ймовірно, плани на новорічну ніч кардинально зміняться!

Любовний гороскоп на грудень 2021: Лев (23.07 – 22.08)

Левам зірки шепочуть: “Час відпочити!” Сходи на вечірку з друзями, відірвись на повну котушку на дискотеці, фліртуй, посміхайся і не плануй нічого серйозного. Відносини, які можуть розпочатися в грудні, швидше за все, будуть недовгими, тому особливо не розраховувай на новий роман. Але відмовлятися від знайомств не варто: зараз маєш шанс знайти друга чи подругу на все життя, що теж дуже цінно, правда?

Любовний гороскоп на грудень 2021: Діва (23.08 – 23.09)

Місяць буде насиченим! Дівам доведеться зробити непростий вибір: одразу двоє шанувальників добиватимуться твоєї уваги. Добре подумай, перш ніж прийняти рішення, кожен із них по-своєму добрий. А головне, обидва справді налаштовані дуже серйозно. Тож і ти поставився до вибору відповідально, цей роман може перерости у велику любовну пригоду завдовжки життя!

Любовний гороскоп на грудень 2021: Терези (24.09 – 23.10)

Якщо твої стосунки перебувають у зваженому стані, і ти не розумієш, що між вами відбувається, саме час розставити всі крапки над «і». Якщо обранець зробить крок назустріч, новий 2022 обіцяє вам стрімкий розвиток відносин, якщо ж постарається уникнути відповіді – настав час прощатися. Не турбуйся навіть, якщо ці «недоношення» тривали довго, і ти встигла до них звикнути. Попереду на тебе чекає велике і, що не менш важливо, взаємне почуття!

Любовний гороскоп на грудень 2021: Скорпіон (24.10 – 21.11)

Першу половину місяця присвяти собі, коханій: запишись на манікюр, стрижку, приміряй нову сукню. А ось після 15 грудня готуйся до приємного сюрпризу – у твоєму житті з’явиться новий чоловік, який запаморочить тобі в першу хвилину знайомства. І не здумай чинити опір почуттям, адже вони взаємні!

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Любовний гороскоп на грудень 2021: Стрілець (22.11 – 21.12)

Радимо тобі цього місяця уважно прислухатися до порад коханої людини у всіх сферах, особливо в роботі! Навіть якщо твоя половинка не розуміється на якійсь темі, її думка може стати тим самим «свіжим диханням», яке ти шукаєш! Усі задоволені, рішення знайдено і коханому приємно, адже його почули та подякували. Адже подякували? 🙂

Любовний гороскоп на грудень 2021: Козеріг (22.12 – 19.01)

Присвяти грудень підготовці до 2022 року: позбався непотрібних речей, сумних думок та нудних людей, які тягнуть «на дно». Залиш усе, що не приносить тобі задоволення, у році, що минає. Так-так, і ці нічні телефонні розмови з сусідом теж залишили: адже ти знаєш, що ні в що більше вони не переростуть, як би тобі не хотілося. Перестань жити минулим і навчися дивитися вперед, а вже там на тебе чекає щось дуже цікаве та романтичне. Головне – трохи терпіння

Любовний гороскоп на грудень 2021: Водолій (22.01 – 18.02)

Ось він – твій місяць кохання! Ти нарешті отримаєш те, чого так довго чекала: міцні та надійні стосунки. Будь сміливішим, не ховай очей від симпатичного друга – він теж давно на тебе заглядається! Дай йому шанси показати це! А ті Водолії, які вже мають пару, можуть сміливо чекати на раптовий стрімкий розвиток відносин. Цілком можливо, незабаром прозвучить ТЕ саме питання, і настав час прорепетирувати свою позитивну відповідь перед дзеркалом!

Любовний гороскоп на грудень 2021: Риби (19.02 – 20.03)

Пам’ятаєш, як тобі казали, що в соцмережах не можна зустріти кохання всього життя? Це не так! У тебе і твого друга за листуванням є всі шанси стати прекрасною парою, так що настав час вийти в реальність і сходити на справжнє побачення. Натякни, що букети отримувати приємніше за стікери, і ось побачиш, запрошення прилетить дуже скоро!

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Фото: IStock