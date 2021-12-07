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Любовний гороскоп на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021 року готує безліч сюрпризів, особливо для тих, хто не вірить у такі прогнози! Читай, що підготували зірки для тебе. Можливо, попереду доленосна зустріч.

Любовний гороскоп на грудень 2021 року: Овен (21.03 – 20.04)

Для Овнів останній місяць 2021 стане часом змін на любовному фронті. Якщо тобі давно здається, що стосунки з партнером зайшли в глухий кут і перестали приносити задоволення, пора з ними закінчувати. Нехай ця точка стане відправною для нових стосунків у новому році. Чудовий план, чи не так?

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Телець (21.04 – 20.05)

Міцно обійміть своїх коханих: у грудні партнеру буде важливо відчувати, що з вашими стосунками все гаразд! Звичайно, за повсякденними турботами та передноворічною метушнею на роботі та навчанні ми часом забуваємо зайвий раз показати близьким, наскільки вони для нас важливі! Але в грудні, коли в повітрі вже панує святковий настрій, усім хочеться тепла та кохання в три рази більше. Не забувайте, щоб щось отримувати, треба віддавати!

 

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Близнюки (21.05 – 20.06)

Озирніться! Зірки кажуть, що десь за рогом, зовсім поруч причаїлося кохання. Так-так, те саме велике і чисте, на яке ти так чекала. Тому не проґав свій шанс! Сміливо фарбуй губи яскравою помадою, одягай ошатні сукні, навіть якщо ти просто йдеш на роботу: а раптом твій наречений – це той симпатичний новенький із сусіднього відділу?

Любовный гороскоп на декабрь 2021

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Любовний гороскоп на грудень 2021: Рак (21.06 – 22.07)

У грудні час нарешті поговорити з коханим начистоту: розкажи чесно, що тебе не влаштовує, що ти хотіла б змінити у стосунках, поділися найпотаємнішими бажаннями та мріями. Впевнені, що партнер тебе зрозуміє та підтримає. А якщо симпатичний тобі хлопець досі не знає про твої почуття, саме час йому зізнатися, і, ймовірно, плани на новорічну ніч кардинально зміняться!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Лев (23.07 – 22.08)

Левам зірки шепочуть: “Час відпочити!” Сходи на вечірку з друзями, відірвись на повну котушку на дискотеці, фліртуй, посміхайся і не плануй нічого серйозного. Відносини, які можуть розпочатися в грудні, швидше за все, будуть недовгими, тому особливо не розраховувай на новий роман. Але відмовлятися від знайомств не варто: зараз маєш шанс знайти друга чи подругу на все життя, що теж дуже цінно, правда?

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Діва (23.08 – 23.09)

Місяць буде насиченим! Дівам доведеться зробити непростий вибір: одразу двоє шанувальників добиватимуться твоєї уваги. Добре подумай, перш ніж прийняти рішення, кожен із них по-своєму добрий. А головне, обидва справді налаштовані дуже серйозно. Тож і ти поставився до вибору відповідально, цей роман може перерости у велику любовну пригоду завдовжки життя!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Терези (24.09 – 23.10)

Якщо твої стосунки перебувають у зваженому стані, і ти не розумієш, що між вами відбувається, саме час розставити всі крапки над «і». Якщо обранець зробить крок назустріч, новий 2022 обіцяє вам стрімкий розвиток відносин, якщо ж постарається уникнути відповіді – настав час прощатися. Не турбуйся навіть, якщо ці «недоношення» тривали довго, і ти встигла до них звикнути. Попереду на тебе чекає велике і, що не менш важливо, взаємне почуття!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Скорпіон (24.10 – 21.11)

Першу половину місяця присвяти собі, коханій: запишись на манікюр, стрижку, приміряй нову сукню. А ось після 15 грудня готуйся до приємного сюрпризу – у твоєму житті з’явиться новий чоловік, який запаморочить тобі в першу хвилину знайомства. І не здумай чинити опір почуттям, адже вони взаємні!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

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Любовний гороскоп на грудень 2021: Стрілець (22.11 – 21.12)

Радимо тобі цього місяця уважно прислухатися до порад коханої людини у всіх сферах, особливо в роботі! Навіть якщо твоя половинка не розуміється на якійсь темі, її думка може стати тим самим «свіжим диханням», яке ти шукаєш! Усі задоволені, рішення знайдено і коханому приємно, адже його почули та подякували. Адже подякували? 🙂

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Козеріг (22.12 – 19.01)

Присвяти грудень підготовці до 2022 року: позбався непотрібних речей, сумних думок та нудних людей, які тягнуть «на дно». Залиш усе, що не приносить тобі задоволення, у році, що минає. Так-так, і ці нічні телефонні розмови з сусідом теж залишили: адже ти знаєш, що ні в що більше вони не переростуть, як би тобі не хотілося. Перестань жити минулим і навчися дивитися вперед, а вже там на тебе чекає щось дуже цікаве та романтичне. Головне – трохи терпіння

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Водолій (22.01 – 18.02)

Ось він – твій місяць кохання! Ти нарешті отримаєш те, чого так довго чекала: міцні та надійні стосунки. Будь сміливішим, не ховай очей від симпатичного друга – він теж давно на тебе заглядається! Дай йому шанси показати це! А ті Водолії, які вже мають пару, можуть сміливо чекати на раптовий стрімкий розвиток відносин. Цілком можливо, незабаром прозвучить ТЕ саме питання, і настав час прорепетирувати свою позитивну відповідь перед дзеркалом!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

Любовний гороскоп на грудень 2021: Риби (19.02 – 20.03)

Пам’ятаєш, як тобі казали, що в соцмережах не можна зустріти кохання всього життя? Це не так! У тебе і твого друга за листуванням є всі шанси стати прекрасною парою, так що настав час вийти в реальність і сходити на справжнє побачення. Натякни, що букети отримувати приємніше за стікери, і ось побачиш, запрошення прилетить дуже скоро!

Любовный гороскоп на декабрь 2021

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Фото: IStock

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