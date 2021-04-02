Удон із креветками та грибами: рецепт японської локшини від переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Таня Брик з модельного реаліті Нового каналу поділилася рецептом страви, яка ідеально підійде як для романтичної вечері, так і для ситного сніданку

Удон – локшина з пшеничного борошна, дуже популярна в японській кухні. Східна страва давно вже не екзотика в Україні, приготувати її можна і вдома. А допоможе в цьому рецепт від Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

Інгредієнти:

болгарський перець – 2-3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

гриби – 200 г;

часник – 2 зубчики;

соус теріякі – 30-50 мл;

удон – 240 г;

креветки – 300 г;

вершкове масло – для смаження;

оливкова олія – для смаження;

бульйон – 60 мл;

сухий часник – за смаком;

паприка – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Розтопіть на пательні вершкове масло і налийте оливкову олію. Обсмажте на них дрібно роздавлений часник. Потім додайте очищені креветки. Поріжте цибулю, гриби і перець кубиками. Щойно креветки стануть золотистого кольору, додайте овочі і тушкуйте все разом під кришкою. До овочів додайте бульйон і трохи води. Через кілька хвилин додайте соус теріякі, приправте овочі сухим часником і паприкою. Відваріть удон за інструкцією на упаковці. Готову локшину додайте на пательню, перемішайте і тушкуйте все разом ще близько трьох хвилин. Можна додати ще кілька ложок соусу теріякі за смаком. Ваш удон готовий. Смачного!

Більше рецептів:

Запечена картопля з куркою: рецепт простої та ситної вечері від учасниці СТМПУ

Корисно і швидко: рецепт салату з печених овочів від переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»