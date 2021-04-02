Удон із креветками та грибами: рецепт японської локшини від переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»
Таня Брик з модельного реаліті Нового каналу поділилася рецептом страви, яка ідеально підійде як для романтичної вечері, так і для ситного сніданку
Удон – локшина з пшеничного борошна, дуже популярна в японській кухні. Східна страва давно вже не екзотика в Україні, приготувати її можна і вдома. А допоможе в цьому рецепт від Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.
Інгредієнти:
- болгарський перець – 2-3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- гриби – 200 г;
- часник – 2 зубчики;
- соус теріякі – 30-50 мл;
- удон – 240 г;
- креветки – 300 г;
- вершкове масло – для смаження;
- оливкова олія – для смаження;
- бульйон – 60 мл;
- сухий часник – за смаком;
- паприка – за смаком;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- Розтопіть на пательні вершкове масло і налийте оливкову олію. Обсмажте на них дрібно роздавлений часник. Потім додайте очищені креветки.
- Поріжте цибулю, гриби і перець кубиками. Щойно креветки стануть золотистого кольору, додайте овочі і тушкуйте все разом під кришкою.
- До овочів додайте бульйон і трохи води. Через кілька хвилин додайте соус теріякі, приправте овочі сухим часником і паприкою.
- Відваріть удон за інструкцією на упаковці. Готову локшину додайте на пательню, перемішайте і тушкуйте все разом ще близько трьох хвилин. Можна додати ще кілька ложок соусу теріякі за смаком. Ваш удон готовий. Смачного!
Більше рецептів:
Запечена картопля з куркою: рецепт простої та ситної вечері від учасниці СТМПУ
Корисно і швидко: рецепт салату з печених овочів від переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»