Мансаф з баранини і рису: рецепт арабської страви, яка вразила Надю Дорофєєву
Побувавши в Йорданії на зйомках «Орла&Решки», співачка не впустила можливість скуштувати місцевий делікатес. І не пошкодувала
Мансаф – це традиційна йорданська страва з баранини в соусі з ферментованого сушеного йогурту «джаміда» з рисом або булгуром. По центру обов’язково повинна стирчати варена голова барана – для краси, але за бажання її можна і з’їсти. Дехто, наприклад, просить офіціанта розрізати голову й дістати звідти мізки!
Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показує Новий канал, співачка Надя Дорофєєва скуштувала мансаф і була приємно здивована.
– Я обожнюю смачно поїсти, і місцева кухня мене приємно здивувала. Я вперше скуштувала традиційну йорданську страву мансаф з баранини та рису, – розповіла Надя Дорофєєва Новому каналу. – Мені відразу порекомендували їсти його рукою – мовляв, так ще смачніше. Головне – робити це правою рукою, бо ліва у йорданців вважається брудною. Не можу сказати, що це було зручно, але сама страва виявилася дуже смачною – ніжне м’ясо, рис, соус, ммм…
У Йорданії ця страва вважається святковою – її готують в особливих випадках і на велику компанію. Спробувати приготувати мансаф вдома можете й ви, щоправда, без баранячої голови в центрі.
Інгредієнти:
- баранина (плечова частина з кісткою) – 1,5 кг;
- рис (басматі або жасминовий) – 2 склянки;
- джамід (сушений йогурт) – близько 300 г;
- м’яке топлене масло – 2 ч. л.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- спеції для мансафа (куркума, заатар, буркун, ромашка, м’ята, кардамон) – 1 ч. л.;
- кориця – 1/2 ч. л.;
- лавровий лист – 2-3 шт.;
- кардамон – 10 шт.;
- гвоздика – 5-6 шт.;
- чорний перець горошком – 10 шт.;
- лимонний сік – 1/2 ч. л.;
- цукор – 1/2 ч. л.;
- сіль за смаком;
- рослинна олія – 2-3 ст. л.;
- очищений мигдаль – для подачі;
- кедрові горіхи – для подачі;
- свіжа петрушка – для подачі;
- тонкий лаваш – для подачі.
Спосіб приготування:
- Залийте джамід холодною водою й залиште на ніч.
- Наріжте м’ясо на шматки, складіть у каструлю, залийте водою і поставте на середній вогонь. Щойно вода закипить, злийте бульйон і промийте м’ясо. Потім покладіть його в чисту каструлю і знову залийте водою.
- Додайте в каструлю очищену цибулю, лавровий лист, кардамон, гвоздику, чорний перець, корицю, трохи солі, цукор і лимонний сік. Накрийте всі інгредієнти кришкою, доведіть до кипіння й варіть ще півгодини.
- Джамід подрібніть у блендері, щоб не було грудочок. Можна робити це разом з водою, у якій він замочувався. Потім доведіть джамід до кипіння, постійно помішуючи.
- Щойно йогурт закипить, додайте до нього м’ясо і склянку м’ясного бульйону, попередньо процідивши його, а також одну чайну ложку топленого масла і спеції для мансафа. Варіть ще 40 хвилин.
- Ретельно промийте і просушіть рис.
- В окрему каструлю покладіть чайну ложку топленого масла і 1-2 столові ложки рослинної олії. Поставте на вогонь, через кілька хвилин додавши в ємність рис. Посмажте його кілька хвилин, періодично помішуючи. Далі залийте рис окропом у пропорції один до двох, додайте сіль і варіть, поки рис не буде готовий.
- Обсмажте мигдаль і кедрові горіхи на одній столовій ложці рослинної олії.
- Підготуйте блюдо до подачі – для цього знадобиться великий плоский круглий піднос. Вилийте на нього трохи молочного соусу, в якому варилося м’ясо, застеліть лавашем і викладіть весь рис. Наверх викладіть м’ясо і ще раз полийте соусом. Обсипте підсмаженими горіхами і прикрасьте дрібно нарізаною петрушкою. Смачного!
Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!
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