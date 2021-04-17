Мансаф з баранини і рису: рецепт арабської страви

Побувавши в Йорданії на зйомках «Орла&Решки», співачка не впустила можливість скуштувати місцевий делікатес. І не пошкодувала

Мансаф – це традиційна йорданська страва з баранини в соусі з ферментованого сушеного йогурту «джаміда» з рисом або булгуром. По центру обов’язково повинна стирчати варена голова барана – для краси, але за бажання її можна і з’їсти. Дехто, наприклад, просить офіціанта розрізати голову й дістати звідти мізки!

Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показує Новий канал, співачка Надя Дорофєєва скуштувала мансаф і була приємно здивована.

– Я обожнюю смачно поїсти, і місцева кухня мене приємно здивувала. Я вперше скуштувала традиційну йорданську страву мансаф з баранини та рису, – розповіла Надя Дорофєєва Новому каналу. – Мені відразу порекомендували їсти його рукою – мовляв, так ще смачніше. Головне – робити це правою рукою, бо ліва у йорданців вважається брудною. Не можу сказати, що це було зручно, але сама страва виявилася дуже смачною – ніжне м’ясо, рис, соус, ммм…

У Йорданії ця страва вважається святковою – її готують в особливих випадках і на велику компанію. Спробувати приготувати мансаф вдома можете й ви, щоправда, без баранячої голови в центрі.

Інгредієнти:

баранина (плечова частина з кісткою) – 1,5 кг;

рис (басматі або жасминовий) – 2 склянки;

джамід (сушений йогурт) – близько 300 г;

м’яке топлене масло – 2 ч. л.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

спеції для мансафа (куркума, заатар, буркун, ромашка, м’ята, кардамон) – 1 ч. л.;

кориця – 1/2 ч. л.;

лавровий лист – 2-3 шт.;

кардамон – 10 шт.;

гвоздика – 5-6 шт.;

чорний перець горошком – 10 шт.;

лимонний сік – 1/2 ч. л.;

цукор – 1/2 ч. л.;

сіль за смаком;

рослинна олія – 2-3 ст. л.;

очищений мигдаль – для подачі;

кедрові горіхи – для подачі;

свіжа петрушка – для подачі;

тонкий лаваш – для подачі.

Спосіб приготування:

Залийте джамід холодною водою й залиште на ніч. Наріжте м’ясо на шматки, складіть у каструлю, залийте водою і поставте на середній вогонь. Щойно вода закипить, злийте бульйон і промийте м’ясо. Потім покладіть його в чисту каструлю і знову залийте водою. Додайте в каструлю очищену цибулю, лавровий лист, кардамон, гвоздику, чорний перець, корицю, трохи солі, цукор і лимонний сік. Накрийте всі інгредієнти кришкою, доведіть до кипіння й варіть ще півгодини. Джамід подрібніть у блендері, щоб не було грудочок. Можна робити це разом з водою, у якій він замочувався. Потім доведіть джамід до кипіння, постійно помішуючи. Щойно йогурт закипить, додайте до нього м’ясо і склянку м’ясного бульйону, попередньо процідивши його, а також одну чайну ложку топленого масла і спеції для мансафа. Варіть ще 40 хвилин. Ретельно промийте і просушіть рис. В окрему каструлю покладіть чайну ложку топленого масла і 1-2 столові ложки рослинної олії. Поставте на вогонь, через кілька хвилин додавши в ємність рис. Посмажте його кілька хвилин, періодично помішуючи. Далі залийте рис окропом у пропорції один до двох, додайте сіль і варіть, поки рис не буде готовий. Обсмажте мигдаль і кедрові горіхи на одній столовій ложці рослинної олії. Підготуйте блюдо до подачі – для цього знадобиться великий плоский круглий піднос. Вилийте на нього трохи молочного соусу, в якому варилося м’ясо, застеліть лавашем і викладіть весь рис. Наверх викладіть м’ясо і ще раз полийте соусом. Обсипте підсмаженими горіхами і прикрасьте дрібно нарізаною петрушкою. Смачного!

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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