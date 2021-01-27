Від юнги до бренд-шефа: Хто став ведучим «Пекельної кухні» на Новому каналі

Восени Новий канал відчинить ворота в кухонне пекло, де заправляє суворий кулінарний диявол. Пекельний шеф – хто він? Давайте знайомитися

Поки Новий канал шукає безстрашних кухарів, готових пройти всі кола гастрономічного пекла, ми готові представити того, хто його влаштує. Принциповий шеф, який не прощає недбалості й неповаги до кухні. Він влаштує пекельну битву статей серед вогненних конфорок і киплячих каструль, щоб знайти бога або богиню кухонного Олімпу!

На цю роль пробувалися безліч українських шеф-кухарів і рестораторів.

– Пошуки «пекельного шефа» тривали більше року! – говорить керуючий директор Нового каналу Ольга Задорожна. – На цю роль пробувалися безліч українських шеф-кухарів і рестораторів. Шукали справжнього професіонала, який хоче і може передати досвід. Принципового фахівця з непримиренним характером і повагою до ремесла. За яким цікаво не лише спостерігати, а й слухати. Кандидатів було багато, лідерів за підсумками кастингу – двоє, але тільки Алекс Якутов відповідав усім названим критеріям. І скажу чесно – я дуже хвилювалася, коли колеги виступали за його конкурента (усміхається).

«Пекельна кухня» в пошуках найкращого кухаря країни! Заповнюй анкету

Свій кухарський шлях Алекс Якутов розпочав у шість років. Замість казок і захоплюючих оповідань зачитувався книгами рецептів, а в 12 років самостійно приготував шарлотку. Юнаком закінчив Якутське командне річкове училище. Хоч коком не служив, з камбуза його було вигнати.

Не терплю, коли брешуть і не люблять те, що роблять.

– Капітан мені говорив: «Ти не там навчаєшся, синку». І я це розумів щоразу, як випікав для команди смачні пироги з рибою або смажив стейки з оленя, – згадує Алекс.

Потім було навчання в кулінарних школах Європи, активне стажування у зарубіжних кухарів Італії, Іспанії, США. Нові знання принесли плоди. Кар’єра Алекса пішла в гору. Він доріс до посади бренд-шефа, отримав престижну в кухарських колах премію «Пальмова гілка», став шеф-кухарем і партнером у ресторані «Гра з Вогнем», а згодом відкрив свій ресторан «Публіцист». Але й цього виявилося мало. Тепер у життя суворого шефа увійшла «Пекельна кухня». І учасникам реаліті під керівництвом такого досвідченого кулінара буде дуже несолодко.

– «Пекельна кухня» – однозначно мій проект, – зізнається Алекс. – Там є пристрасть, життя, висока швидкість. Для учасників він стане практикою у сильній команді. Всі кухарі мріють потрапити на роботу до хорошого шефа і готові віддати за це багато. Їм випаде такий шанс. До учасників буду суворий, адже нутром відчуваю, якщо на кухні щось іде не так. Не терплю, коли брешуть і не люблять те, що роблять. Не прощаю недбалого ставлення до продуктів. Але вмію давати шанс, якщо бачу, що людина не може жити без кулінарії.

Алекс Якутов поставить крапку у вічній суперечці, хто крутіше готує – жінки чи чоловіки. Хто зможе витримати жар не лише розпечених плит, а й пристрастей на кухні? Кожну програму ресторан «Пекельної кухні» відчинятиме свої двері для гостей, щоб ті оцінили гастрономічні шедеври учасників. Кому вдасться пройти всі кола першого сезону кулінарного пекла – дізнаємося вже цієї осені на Новому каналі.

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