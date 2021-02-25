Міжнародний жіночий день порадує нас трьома вихідними! Як провести цей уїкенд? Куди піти в Києві на 8 березня? Ми зібрали кращі заходи, які відбудуться в цей час. Влаштуй собі і близьким справжнє свято. До слова, квитки на ці концерти і шоу стануть чудовим подарунком.

Афіша на 8 березня 2021 в Києві?

БУМБОКС

Де: Stereo Plaza, проспект Лобановського, 119

Коли: 5 і 6 березня о 20:00

Вартість: 900 – 3500 грн.

Пропустити концерт легендарного українського гурту Бумбокс було б злочином. В рамках всеукраїнського туру музиканти дадуть два концерти в столиці – 5 і 6 березня. Шанувальники почують абсолютно нову програму зі свіжого альбому «Таємний код: Рубікон» і, звичайно, всіма улюблені хіти. Цей вечір точно запам’ятається надовго.

THE STAND UP | Цей жіночий день

Де: готель «Турист», вул. Раїси Окіпної, 2 (Театральний зал)

Коли: 8 березня, 18:00

Вартість: 350 – 400 грн.

Одні з кращих українських стендап коміків зібрали свій найкрутіший матеріал і приготувалися створити найрозривнішу вечірку на 8 березня. Виступлять Наталя Гаріпова, Льоша Ральніков, Макс Коновал, Павло Остриков, Артур Петров, Savyan і Френк.

«Ми точно знаємо як зробити 8 березня святом не тільки для милих дам, а для всіх! Уявляєш? Свято для всіх! (крім тварин – вони не розуміють гумор)»- пообіцяли коміки.

Вистава «Мегера»

Де: FREEDOM HALL, вул. Кирилівська, 134

Коли: 8 березня, 15:00 і 19:00

Вартість: 340 – 820 грн.

«Твоє обличчя нагадує маску з давньогрецької комедії і рот, як у дохлого бобра», – це репліка з цього комедійного спектаклю про двох легенд Голлівуду 60-х років Рут і Мілдрет, яких грають Олексій Вертинський та Артем Ємцов. Імениті українські актори перевтіляться в жінок і затягнуть вас в тонкі акторські розбірки і інтриги. За сюжетом, Рут і Мілдрет вирішили повернути собі колишню славу, знявшись у фільмі жахів. Це буде зухвало, смішно і щедро приправлено акторським талантом.

Kyiv Symphony Orchestra – JUST A SPRING CONCERT

Де: Hylton Kyiv, вул. Тараса Шевченка, 30

Коли: 8 березня, 16:00

Вартість: 800 – 1000 грн.

Kyiv Symphony Orchestra під диригуванням Антона Єрецького виконає хіти класиків, які полюбилися у всьому світі. Весняний концерт відкриває новий музичний сезон. Організатори підкреслюють, що слухачі будуть кайфувати і внутрішньо підспівувати.

Kyiv Symphony Orchestra – колектив з 40-річною історією, який представляє в столиці нові формати класичних концертів. Насолоджуйтеся музикою!

KADNAY – «Теплий Live»

Де: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4

Коли: 8 березня, 19:00

Вартість: 690 – 1890 грн.

Гурт KADNAY презентує ексклюзивну, акустичну програму, створену спеціально до Міжнародного жіночого дня. На концерті прозвучать улюблені пісні в новому аранжуванні, в абсолютно інших обробок і з новим прочитанням.

Покваптеся! Через дотримання карантинних заходів безпеки концерт пройде в камерному форматі тільки зі 100 слухачами.

Приємних веселощів!

Фото: istockphoto

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