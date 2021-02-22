8 Березня наближається. Саме час замислитися про подарунки мамі, бабусі, подрузі або сестричці. Звісно, можна піти за стандартною схемою: букет і м’яка іграшка або коробочка смачних цукерок. Та значно краще подарувати щось унікальне, щоб людині було приємніше вдвічі: і від самого презенту, і від того, що ти підійшла (-ов) до вибору з особливою ретельністю. Щоб полегшити тобі пошуки, ми підготували список неординарних подарунків, які точно порадують дорогих тобі дівчат і жінок.

Чи буде додатковий вихідний 8 березня 2021 в Україні?

Будь-яка жінка зрадіє гарному посуду. Сьогодні можна знайти абсолютно дивовижні чашечки, тарілочки і цілі сервізи ручної роботи, які доповнять будь-який кухонний інтер’єр. Для шанувальників класики можна підібрати кавовий набір із вишуканими чашками з фігурними ручками і ажурними блюдцями. А от подрузі, яка користується чашками з кумедними написами, можна презентувати ультрамодний глиняний кухоль із товстими стінками, розписаний різними оригінальними ілюстраціями. Обов’язково врахуй, у яких тонах оздоблена кухня у мами, бабусі або подруги, і постарайся вибирати посуд, який буде гармонійно поєднуватися з цими кольорами.

Не меншою популярністю сьогодні користуються і прикраси handmade. У магазинах українських дизайнерів можна придбати найрізноманітніші кольє, кулони, сережки та інші прикраси, кожне з яких – унікальне. Мода 2021 виділяє перли, ланцюги, кафи і асиметричні сережки. Кожен з цих аксесуарів стане яскравим акцентом в гардеробі твоєї подруги, мами або сестри.

Вважається, що дарувати гелі для душу, креми або інші засоби з догляду – поганий тон! Однак у сучасному світі з’явилася безліч косметичних брендів, які виготовляють засоби з натуральних компонентів. Вони неймовірно смачно пахнуть і часто виглядають дуже красиво. А, погодься, так приємно заходити у ванну і милуватися красивими яскравими баночками на полиці, правда? Для подарунка радимо вибирати щось нейтральне, наприклад, гель для душу, крем для тіла або ароматну піну для ванн – ці засоби зазвичай підходять практично для будь-якого типу шкіри.

Можна вибрати, звісно, і щось із декоративної косметики, однак такий подарунок буде доречним, якщо ти напевно знаєш, про який тон помади мріє мама, і на яку туш вже місяць задивляється твоя найкраща подруга. А от експериментувати не варто: адже ти не хочеш, щоб твій подарунок валявся непотрібний у шафі?

Для подруги або сестри приємним подарунком стане скретч-карта. Це може бути як карта мандрівника, на якій потрібно «відкривати» місця, які ти відвідав. Так і, наприклад, мотиваційний скретч-постер із планами, які необхідно втілити в життя у найближчому майбутньому.

Ще одним прекрасним варіантом подарунка на 8 березня стануть квитки на концерт! І навіть якщо улюблений виконавець твій подруги або мами зовсім не збирається до столиці, можна подарувати квитки на концерт іншої групи, у музиці якої ти впевнена!

Жінкам і дівчатам, які захоплюються рукоділлям, ідеальним подарунком стане набір для творчості. Це може бути сет для скрапбукінгу, палітра акварелі, стрічки для вишивки, маркери для каліграфії або навіть гіпсові фігурки для розфарбовування. Головне, вибирай набір, орієнтуючись на захоплення одержувача подарунка!

Хто з жінок не мріє про спа-процедури? Шоколадні обгортання, масаж, пілінг… Це ж справжній жіночий рай! Подаруй подрузі чи мамі сертифікат на відвідування спа-салону і, повір, непідробна радість від отримання такого презенту гарантована.

Універсальним подарунком на 8 Березня стане квітка в горщику. Постарайся вибрати рослину не в пластиковому, а у красивому глиняному вазоні. Або ж купи окремо яскравий горщик і окремо – саму квітку, і власноруч пересади її. Мама і бабуся будуть приємно здивовані!

Ідеї ​​макіяжу на 8 березня. ФОТО

А для тих, хто постійно забуває поливати рослини, ідеальним подарунком стане бонсай – його не потрібно поливати постійно, достатньо раз на кілька днів опускати горщик із рослиною в посудину з водою, щоб ґрунт увібрав вологу.

Порадувати маму, сестру або подругу завжди можна і невеликим сюрпризом. Красива свічка, розфарбовка-антистрес, вишукана вазочка або набір її улюблених трав’яних чаїв – немає меж приємностям! Але, головне, пам’ятай: хоч який би подарунок ти вибрала, важливо робити це з душею.

Пам’ятаєш, у дитинстві мама раділа твоїм неймовірним калякам-малякам, а подруга із захватом носила пластикову каблучку з величезним пластмасовим «рубіном», яка тобі попалася в кіндері? По суті, нічого не змінилося! Досі дорогий не подарунок, а увага… увага, з якою ти вибираєш подарунок! 🙂

Фото: IStock