Прийшов час слухати новорічні пісні! У цій збірці ми зібрали найбільш атмосферну новорічну музику, щоб ви вже зараз отримали заряд святкового настрою

ТОП-10 новорічних пісень!

На першому місці хіт шведської групи ABBA – «Happy New Year!» Цій пісні 36 років, та її популярність анітрохи не зменшилася. Навпаки, її сміливо можна назвати новорічним гімном усього світу.

Другу позицію займає пісня групи Wham! – «Last Christmas», записана у 1984 році. І хоча сьогодні ця композиція найчастіше приписується лише Джорджу Майклу, насправді спочатку вона виконувалася саме дуетом, до складу якого входили Джордж Майкл і Ендрю Ріджлі.

Нехай не зовсім новорічна, але не менш чарівна зимова композиція Френка Сінатри – «Let It Snow!» займає в нашому чарті третє місце. Цілком заслужено, правда? Адже який Новий рік без пухнастого блискучого снігу!

На четвертій позиції ми розмістили групу «ВВ» та її хіт «Щедрик»! Погодьтеся, ця пісня відразу навіює думки про веселе свято, про бульбашки шампанського в келиху і гучні привітання з Новим роком у колі друзів!

П’яте місце займає музика… з реклами кави. Дивну ніжну пісню «Magic Moments» виконав американський співак Perry Como. І хоча в ній прямо не йдеться про свято, вона все одно з ним асоціюється, адже реклама з’явилася на екранах саме у переддень Різдва та Нового року!

На шостому місці нашого музичного святкового списку розмістилася добре знайома всім «Jingle Bells»! В оригіналі пісня мала іншу мелодію, більше схожу на класичні п’єси Моцарта, і була вперше записана композитором Джеймсом Лордом П’єрпонтом у 1857 році. А от хто переробив пісню на сучасний лад, досі не відомо!

Сьоме місце ми віддаємо треку NK «Диво Різдва». Сучасна обробка, танцювальні ритми і душевні тексти. Що ще потрібно, щоб з’явився новорічний настрій?

Восьме місце займає 100% новорічна пісня – «We Wish You A Merry Christmas», яка вважається традиційним англійським різдвяним гімном ще з в XVI століття! До речі, це одна з небагатьох пісень англійською, в яких взагалі згадується Новий рік.

Незвичайній новорічній пісні «Jingle Bells Rock» ми віддали дев’яте місце. Вперше виконана у 1857 році американським кантрі-виконавцем Боббі Хелмсом, сьогодні вона є невід’ємною частиною усіх новорічних музичних хіт-парадів!

І завершує наш святковий список хіт відомої співачки Мераї Кері «All I Want for Christmas Is You». Ця запальна пісня, назву якої можна перекласти як «Найкращий мій подарунок – це ти!», заряджає хорошим настроєм і чудово підійде для святкової дискотеки!

Новий рік 2021 вже наближається, тож саме час завантажити ці треки. А той, що сподобається найбільше, постав на дзвінок у мобільному телефоні – нехай оточуючі теж заряджаються святковим настроєм!

