Зовсім скоро ми будемо зустрічати новий 2021 рік! І звичайно, час вже задуматись про те, щоб поставити ялинку. Але за турботами, роботами і іншими справами, ми все частіше відкладаємо цю подію в дальній ящик, і в підсумку ставимо зелену красуню в останні дні грудня. Але виявляється, є сприятливі дати, щоб поставити новорічну ялинку, на які можна орієнтуватися, і додати цю знаменну подію в свій планнер.

Отже, коли ж рекомендовано ставити новорічну ялинку напередодні 2021 року

Сама рання дата – це день зимового сонцестояння, 22 грудня. Це найсприятливіша дата на весь грудень, якщо вірити східній науці фен-шуй.

Але якщо не встигаєте в цей день, не турбуйтеся, поставити ялинку можна і напередодні католицького Різдва – 24 грудня, і в саме Різдво – 25 грудня. Тим більше в Україні – це вихідний день, тод часу у вас буде достатньо!

А якщо ви зовсім завантажені, ставте ялинку 29-30 грудня (31 грудня часу точно не буде, ви будете готувати святкові салати!), адже саме з цієї дати в більшості компаній починаються новорічні вихідні. Тільки не забудьте, якщо ви хочете живу ялинку, приходьте за нею з самого ранку, та як красиві швидко розбирають!

Фото: IStock

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