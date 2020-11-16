Чому варто сходити: гід виставкою тіл «Всесвіт тіла: Всередині тварин»

З 30 жовтня до 31 січня в павільйоні 4 на ВДНГ пройде всесвітньо відома виставка Гюнтера фон Хагенса. Цього року організатори вирішили привезти науково-освітню експозицію «Всесвіт тіла: Всередині тварин», яка допоможе людям вивчити секрети внутрішнього світу справжніх тіл тварин.

Слон, жираф, ведмідь, горила, страус і більше 100 інших тварин будуть представлені у найбильш відвертому вигляді – кожен відвідувач зазирне під пір’я, шерсть і навіть шкіру, щоб вивчити внутрішню будову їхніх тіл. При цьому основна мета виставки зовсім не шокувати своїх відвідувачів, а показати їм світ тварин зсередини, навчити поважати природу і більше часу приділяти турботі про навколишнє середовище.

Тож ловіть топ-5 фактів чому цю виставку не можна пропускати ні дітям, ні дорослим.

Причина №1. Жодна тварина не постраждала.

Історія експозиції тіл тварин почалася з того, що в Інститут пластинації (далі ми більш детально розповімо про нього) пожертвували тіло горили. Тварина померла природною смертю в одному з німецьких зоопарків і керівництво звіринцю прийняло рішення передати примата для створення пластинату – виставкового зразка для всесвітньо відомої виставки.

Наступним у руки анатомів потрапила слониха Самба. До слова, це єдина тварина, ім’я якого знають вчені – його вписали в документи помилково. Зазвичай тіла як людей, так і тварин надходять просто за порядковим номером. Тварина померла під час планової операції – вона була вже у віці і її серце не витримало анестезію. В історію виставки тіл тварин Самба увійшла ще й як найдорожчий експонат: витрати, як тимчасові так і грошові виявилися просто колосальними. Понад три роки фахівці працювали над створенням пластинату слонихи: вони витратили 64000 робочих годин і в районі 3-4 мільйонів євро.

З роками колекція поповнювалася і іншими тваринами – вони потрапляли в руки вчених з інших зоопарків, ветеринарних центрів, приватних володінь. Тому з впевненістю можна заявити – всі тварини, тіла яких були використані для створення експонатів померли своєю власною смертю.

Причина №2. Унікальний метод збереження тіл.

У 1977 році німецький анатом Гюнтер фон Гаґенс винайшов абсолютно новий метод бальзамування тіла – пластинацію. Вона дозволяє законсервувати тканини в максимально натуральному вигляді. Для цього всі рідини і жири замінюють на спеціальні силікони, які залишають м’язи еластичними і, при цьому, абсолютно зупиняють процеси розкладання.

Неординарний вчений прийняв рішення не ховати своє відкриття від людей і вже в 1995 році провів першу виставку справжніх людських тіл в Токіо. Важливо відзначити, що всі тіла – це люди, які побажали стати донорами в ім’я науки і заповіли свої останки Інституту пластинації. Зараз в світі діє три постійні виставки, а також проходять тимчасові в самих різних куточках світу. На даний момент різні експозиції Body Worlds побачили більше 50 млн осіб у всьому світі.

Причина №3. Знайти схожості тіла людини і тварини.

Першу виставку тіл тварин-гігантів презентували всього 10 років тому. Її мета була показати людям, як ми схожі на братів наших менших. На виставці «Всесвіт тіла: Всередині тварин», можна простежити подібність наших м’язів, нервових і кровоносних систем. А також зрозуміти в яких моментах тварина значно перевершує людину. Наприклад, що сил горили вистачить, щоб з легкістю побороти одночасно до 8 дорослих людей, а серце бика перевершує в розмірах людське в п’ять разів.

Крім порівняльних характеристик з тілом людини, виставка дає розуміння і усвідомлення того, наскільки унікальні тварини самі по собі. Скумбрія може померти від дотику людини до її шкірі, жаби п’ють через шкіру, жираф може діставати листя з 6-метрових дерев, курки можуть пересуватися зі швидкістю 14 км на годину, а равлик – подолає всього півтора кілометра за тиждень. І таких фактів – тисячі. Вони – вчать любити тварин, піклуватися про них, розуміти, чому варто берегти навколишній світ.

Адже, насправді, ссавці – це всього 3% від усіх тварин, які населяють Землю. Збереження видів – це важлива місія, яку частково несе і виставка тіл «Всесвіт тіла: Всередині тварин». Адже вона приносить усвідомлення важливості кожної тварини в певній екосистемі.

Причина №4. Додаткові плюси від організаторів.

Для тих відвідувачів, хто хоче пірнути в експозицію з головою організатори пропонують приєднається до екскурсії по виставці. Під час півторагодинної екскурсії, гід занурить групу в захоплюючий світ тварин, розповість цікаві історії про конкретних експонатів і, ймовірно, – зробить з відвідувачів справжніх фанатів анатомії.

Також на території працюватиме сувенірна крамниця, де можна придбати унікальний мерч: захисні маски на обличчя з фрагментом обличчя пластинатів тварин і людей, металеві значки-піни із зображенням страуса, кози, жирафа, лапи ведмедя, людських мозку і руки, а також листівки.

Причина №5. Безпека відвідувачів понад усе.

За часів пандемії вкрай важливо дотримуватися всіх правил карантинних обмежень. Тому квитки на виставку тіл будуть відпускатися з прив’язкою до дати і часу відвідування. Таким чином організатори зможуть регулювати потік людей і якісно стежити за дотриманням соціальної дистанції між відвідувачами.

Всі працівники виставки в масках, в залах експозиції встановлені якісні дезінфектори, а приміщення провітрюються і регулярно миються, а вбиральні – проходять погодинну обробку. Від відвідувачів справа за малим – бути в масці, щільно одягненою на обличчя, а також обробляти руки санітайзером.

Режим роботи:

Будні з 9:00 до 20:00 (каса до 19:00)

Вихідні з 10:00 до 21:00 (каса до 20:00)

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