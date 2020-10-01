Домашня халва, та ще й правильно приготована, дасть фору будь-яким солодощам. Її смак ніжніший і менш приторний, ніж у покупної з додатковими добавками. Хочеш приготувати халву вдома самостійно? Читай, як це зробити:

Щоб приготувати халву, тобі знадобиться: 2,5 склянки насіння з соняшника, 1,5 склянки борошна, 0, 5 склянки соняшникової олії нерафінованої, 1,5 склянки цукру, 0, 5 склянки води

Приступаємо до приготування!

Насіння злегка підсмаж на великій сковорідці або в духовці. Подрібни його за допомогою блендера або перекрутити через м’ясорубку.

Злегка підсмаж борошно до золотистого кольору. Так-так, це можна зробити! Змішай із насінням, і знову перебий у блендері.

З цукру і води зроби сироп: в каструльці змішай обидва інгредієнта і доведи до кипіння. Вари сироп, поки цукор повністю не розчиниться.

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У мисці перемішай охолоджений цукровий сироп, насіння з борошном і масло: перемішуй до максимальної однорідності!

Виклади халву на поліетиленову плівку, ретельно замотай нею десерт, надай йому бажану форму і постав в холодильник на 2-3 години. Наша халва готова!

За бажанням можна у халву покласти горіхи, родзинки, сухофрукти – вони додадуть страві незвичайний смак.

У халві з насіння соняшника міститься безліч корисних компонентів: вітаміни групи В, які надають блиск волоссю і відповідають за спокійний сон, вітаміни групи D, які зміцнюють кісткову систему, і магній, що нормаліє артеріальний тиск і роботу серця. Який корисний десерт з насіння вийде, правда? Смачного!

Фото: IStock