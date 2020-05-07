Пісний яблучний пиріг з карамеллю: рецепт приготування покроково
Ми знайшли для тебе дивовижний покроковий рецепт пісного яблучного пирога з карамеллю, від одного погляду на який течуть слинки. Відмовитися від цього ароматного задоволення не вдасться нікому, тож сміливо бери на замітку цей рецепт. Записуй, як приготувати пісний яблучний пиріг з хрусткою карамельною скоринкою, який всім буде до смаку!
Пісний яблучний пиріг з карамеллю: інгредієнти
- борошно – 1,5 склянки
- цукор – 1 склянка
- олія – 0,5 склянки
- яблука (великі) – 3 шт.
- мед – 2 ст. л.
- розпушувач тіста – 1 ч. л.
- кориця – 0,5 ч. л.
- вода (або фруктовий сік) – 1 ст. л.
Готуємо пісний яблучний пиріг з карамеллю покроково
Крок 1
Натри на крупній тертці одне яблуко, очищене від шкірки. Всип корицю і ретельно перемішай.
Крок 2
У суміш висип 0,5 склянки цукру і влий 0,5 склянки рафінованої олії. Додай борошно і розпушувач. Знову перемішай до отримання однорідної густої маси та залиш тісто на 15 хвилин.
Крок 3
У глибокій сковороді змішай 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. меду і 1 ст. л. води. Воду можна замінити будь-яким фруктовим соком, бажано – натуральним! Доведи суміш до кипіння, постійно помішуючи дерев’яною лопаткою. Продовжуй варити, поки карамель не загусне (близько 3-4 хвилин).
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Крок 4
Глибоку форму для випікання застели пергаментом і вилий карамель на дно. Зверху виклади нарізані тонкими слайсами почищені два яблука і вкрий їх тестом.
Крок 5
Випікай при температурі 200° С близько 35-40 хвилин. Через півгодини перевір готовність тіста: якщо воно буде липнути до зубочистки або сірника, збільш час випікання до 50 хвилин!
Коли пиріг буде готовий, дістань його з духовки і переверни на блюдо. Карамельна скоринка має бути зверху! Смачного!
Фото – iStock.com, pixabay.com
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