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З Днем батька! Привітання у віршах

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Надсилай щирі поздоровлення у віршах своєму татові. Сьогодні ідеальний момент, щоб подякувати йому за все.

В останню неділю червня в Україні відзначають День батька. Хоч татусі часто і не показують виду, що чекають щирих слів подяки на свою адресу. Та ми як діти знаємо, як багато вони роблять, як підтримують і підстраховують в складні моменти. Пора сказати їм про це. Татові буде дуже приємно почути слова любові і поваги.

Якщо писати привітання – це не твоє, не засмучуйся. Ми склали підбірку гарних побажань у віршах. Вибирай, вітай і не забудь про обіймашки!

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В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.

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Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

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Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!

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Із Днем батька, мій татусю,
Будь здоровим, рідний мій.
Перемог тобі бажаю,
Посміхайся, вір і мрій.

Сподіваємося, що ці привітання з Днем батька у віршах допомогли тобі висловити всі почуття до твого тата. Зі святом!

Фото – pixabay.com

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