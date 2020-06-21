Надсилай щирі поздоровлення у віршах своєму татові. Сьогодні ідеальний момент, щоб подякувати йому за все.

В останню неділю червня в Україні відзначають День батька. Хоч татусі часто і не показують виду, що чекають щирих слів подяки на свою адресу. Та ми як діти знаємо, як багато вони роблять, як підтримують і підстраховують в складні моменти. Пора сказати їм про це. Татові буде дуже приємно почути слова любові і поваги.

Якщо писати привітання – це не твоє, не засмучуйся. Ми склали підбірку гарних побажань у віршах. Вибирай, вітай і не забудь про обіймашки!

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій. Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

Із Днем батька, мій татусю,

Будь здоровим, рідний мій.

Перемог тобі бажаю,

Посміхайся, вір і мрій.

Сподіваємося, що ці привітання з Днем батька у віршах допомогли тобі висловити всі почуття до твого тата. Зі святом!

Фото – pixabay.com

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