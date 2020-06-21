День батька 2020 в Україні відзначається 21 червня! Якщо ти ще не встигла підготувати подарунок і листівку, не біда. У нас, як завжди, є чудові ідеї! У цьому матеріалі ми зібрали найкращі привітання із Днем батька в прозі. Читай, як привітати татуся!

З Днем батька! Притула, Педан, Шабанов та Кензов тануть біля своїх діточок (Сімейні фото)

Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначається День батька! Державним це свято стало всього рік тому, в 2019 році. Указ, згідно з яким День батька святкуватиметься щорічно в третю неділю червня, підписав тодішній Президент України Петро Порошенко. Незважаючи на це, неформально українці вже багато років відзначають День батька на рівні з іншими святами.

З Днем батька! Привітання у віршах

У нашому матеріалі ми зібрали найкращі привітання із Днем батька в прозі. Вибирай і потіш свого татуся!

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.

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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров’я, благополуччя і пам’ятай — ми завжди з тобою поруч!

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

Фото: iStock

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