Набридли банальні дієтичні страви? Тоді ловіть корисний рецепт від ведучої «Ревізора Х» на Новому каналі

Можна харчуватися здорово і смачно. Особливо коли під рукою є рецепт соковитої, як на грилі, і дієтичної, як при варінні, курочки від ведучої «Ревізора Х» на Новому каналі Юлії Панкової.

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Дієтична запечена курка: інгредієнти

тушка курки,

лимон,

чебрець,

сіль,

перець.

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Готуємо дієтичну запечену курку покроково:

Етап 1

Відріжте огузок і кінчики крил, розкрийте ніжки, щоб циркулювало повітря. Всередину можна покласти чебрець або лимон, попередньо покатавши його по столу і наколовши виделкою в кількох місцях;

Натріть шкіру птиці вершковим маслом, посоліть, поперчіть і відправляйте її в розігріту до 90 градусів духовку. Там вона буде томитися кілька годин. Для курки 1,5-2 кг знадобиться 3-4 години. Стільки потрібно для того, щоб температура всередині найтовщої частини грудки досягла 60 градусів.

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Етап 2⠀

Дістаньте курку з духовки й поставте охолоджуватися на решітці 30-45 хвилин, підставивши під неї тарілку. Після закінчення цього часу відправляйте тушку назад у духову шафу, розігріту до 230-240 градусів, на 5-10 хвилин, щоб курочка підрум’янилася;

– На перший погляд здається, що такий спосіб приготування непростий і вимагає багато часу, – розповідає ведуча Нового каналу, – Якщо розібратися, все значно простіше, ніж при звичайному способі запікання. Курку навіть поливати в духовці не треба. Всі ці три-чотири години вона стоїть там собі й нічого не вимагає. Якщо дуже хочеться, то можна поливати її соками, які зібралися в тарілці під час охолодження. Це лише 5-10 хвилин, коли вона буде рум’янитися в духовці.

Перед запіканням тушку можна витримати ніч у 8% соляному розчині. Це сприяє отриманню більш соковитого та ніжного м’яса. Якщо вирішите так зробити, перед приготуванням добре її промийте та висушіть.