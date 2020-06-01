Рецепт кексів на молоці від Юлії Панкової

1 червня відзначають Всесвітній день молока. Ведуча Нового каналу поділилася простим рецептом випічки з цим продуктом

Мабуть, всі пам’ятають фразу з дитинства: «Пийте, діти, молоко – будете здорові». Насправді, цей напій додасть здоров’я не лише дітлахам, а й дорослим. Адже у продукті міститься кальцій, фосфор та інші корисні елементи. Пропонуємо і вам приєднатися до святкування World Milk Day. Але не просто ж пити цілий день молоко! Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал) Юлія Панкова рекомендує приготувати кекси, які добре смакуватимуть до молока.

– З молоком можна приготувати велику кількість страв. Сьогодні я ділюсь із вами рецептом кексів на молоці. Вони дуже швидко та легко готуються, – каже Юля. – До речі, свято цього напою відзначають на рівні ООН з 2001 року. Адже так хочуть не лише привернути увагу до продукту, а й популяризувати працю фермерів.

Рецепт кексів на молоці

Інгредієнти:

1 склянка – молока

1 склянка – цукру

2 склянки – борошна

1 ч.л. – гашеної соди

1 ч.л. – ванільного цукру

2 шт. – яєць

½ стакана – рослинної олії

Приготування:

Збийте яйця, молоко та два види цукру. Додайте соду, олію та борошно. Добре вимішайте усі інгредієнти Змажте формочки олією та покладіть у них тісто. Випікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин.

– Візьміть склянку теплого молока та кекс, – каже Юля. – І насолоджуйтесь гармонійним поєднанням смаків. До речі, молоко – відмінне завершення дня. Воно допомагає зняти стрес і втому.

Ось і все! Смачного!

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