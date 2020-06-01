Корисний сніданок: рецепт вівсянки з котлетою з індички від ведучої Нового каналу
Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Оля Манько поділилася рецептом простої і ситної страви
Якщо ви вважаєте вівсянку несмачною їжею, значить, ви просто неправильно її готуєте. Знайти до цієї каші правильний підхід допоможе Оля Манько – ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує цієї осені.
М’ясо по-бургундськи: рецепт традиційної французької страви від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
– Я люблю снідати вівсянкою з котлетками з індички. Вони виходять дуже смачними, тому що я додаю в них сир, він тане, і утворюється чудова скоринка, – каже Оля.
Інгредієнти:
- вівсянка – півсклянки на одну порцію;
- філе індички або куряче – 400 г;
- яйце – 2 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- борошно – 2 ст.л.;
- овочі – за бажанням;
- сіль, перець, приправи – за смаком.
Спосіб приготування:
- Філе наріжте дрібними кубиками або подрібніть блендером.
- Наріжте дрібними кубиками сир, додайте його до подрібненого філе.
- Потім додайте в масу яйця, борошно, сіль, перець і приправи (за смаком).
- Сформуйте невеликі котлетки й відправте їх у розігріту на 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
- Відваріть вівсянку. Викладіть до неї котлетки та улюблені овочі.
Виходить книга з рецептами страв з серіалу «Друзі»: Подробиці та ціна
Як смачно приготувати вівсянку
- Перший секрет дуже простий – чітко дотримуйтесь пропорцій, зазначених на упаковці.
- Вівсянка виходить смачнішою, якщо її приготувати не на воді, а на молоці. Крім того, це корисно.
- Варіть кашу не більше десяти хвилин, інакше вона може втратити свій смак.