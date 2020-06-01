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Корисний сніданок: рецепт вівсянки з котлетою з індички від ведучої Нового каналу

Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Оля Манько поділилася рецептом простої і ситної страви

Якщо ви вважаєте вівсянку несмачною їжею, значить, ви просто неправильно її готуєте. Знайти до цієї каші правильний підхід допоможе Оля Манько – ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує цієї осені.

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– Я люблю снідати вівсянкою з котлетками з індички. Вони виходять дуже смачними, тому що я додаю в них сир, він тане, і утворюється чудова скоринка, – каже Оля.

Інгредієнти:

  • вівсянка – півсклянки на одну порцію;
  • філе індички або куряче – 400 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • твердий сир – 100 г;
  • борошно – 2 ст.л.;
  • овочі – за бажанням;
  • сіль, перець, приправи – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Філе наріжте дрібними кубиками або подрібніть блендером.
  2. Наріжте дрібними кубиками сир, додайте його до подрібненого філе.
  3. Потім додайте в масу яйця, борошно, сіль, перець і приправи (за смаком).
  4. Сформуйте невеликі котлетки й відправте їх у розігріту на 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
  5. Відваріть вівсянку. Викладіть до неї котлетки та улюблені овочі.

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Як смачно приготувати вівсянку

  1. Перший секрет дуже простий – чітко дотримуйтесь пропорцій, зазначених на упаковці.
  2. Вівсянка виходить смачнішою, якщо її приготувати не на воді, а на молоці. Крім того, це корисно.
  3. Варіть кашу не більше десяти хвилин, інакше вона може втратити свій смак.
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