Бернське суфле з груш: рецепт приготування покроково
Ми підготували для тебе особливий рецепт бернського суфле з груш. Цей фрукт зараз можна знайти у будь-якому магазині, тому всі інгредієнти для ніжного десерту у доступі! Записуй, як правильно приготувати у домашніх умовах грушеве суфле.
Тобі знадобиться:
груші – 3-4 шт.
сир – 400 г
цукор – 100 г
яйце куряче – 3 шт.
пшеничне борошно – 4 ст. л.
половинка лимона
цедра лимона – за смаком
вершкове масло – 1 ст. л.
сухі дріжджі – 1 ст. л.
Як приготувати бернське суфле із груш?
Вичави сік з половинки лимона, змішай його з цукром і трохи підігрій суміш, щоб цукор повністю розчинився.
Груші очисти від шкірки, видали серцевину з насінням і м’якоть поріж на невеликі кубики. Залий лимонним сиропом.
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Відділи жовтки від білків. В окремій мисці змішай сир, лимонну цедру, яєчні жовтки і ретельно перемішай.
У борошно додай сухі дріжджі, і отриману суміш висипи до сирної маси. Туди ж виклади грушу, замочену у лимонному сиропі. Залий суміш збитими у піну білками.
Виклади масу у форми, попередньо змазані маслом. Випікай у духовці 50-60 хвилин при 180 °C. Готово! Смачного!
Фото: IStock