Ми підготували для тебе особливий рецепт бернського суфле з груш. Цей фрукт зараз можна знайти у будь-якому магазині, тому всі інгредієнти для ніжного десерту у доступі! Записуй, як правильно приготувати у домашніх умовах грушеве суфле.

Тобі знадобиться:

груші – 3-4 шт. сир – 400 г цукор – 100 г яйце куряче – 3 шт. пшеничне борошно – 4 ст. л. половинка лимона цедра лимона – за смаком вершкове масло – 1 ст. л. сухі дріжджі – 1 ст. л.

Як приготувати бернське суфле із груш?

Вичави сік з половинки лимона, змішай його з цукром і трохи підігрій суміш, щоб цукор повністю розчинився.

Груші очисти від шкірки, видали серцевину з насінням і м’якоть поріж на невеликі кубики. Залий лимонним сиропом.

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Відділи жовтки від білків. В окремій мисці змішай сир, лимонну цедру, яєчні жовтки і ретельно перемішай.

У борошно додай сухі дріжджі, і отриману суміш висипи до сирної маси. Туди ж виклади грушу, замочену у лимонному сиропі. Залий суміш збитими у піну білками.

Виклади масу у форми, попередньо змазані маслом. Випікай у духовці 50-60 хвилин при 180 °C. Готово! Смачного!

Фото: IStock