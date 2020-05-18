Напевно тобі вже набридли банальні страви – салати, котлети, макарони і т.д. Тому ми пропонуємо вивчити новий рецепт, який точно стане коронним в твоєму списку. Рецепт ніжного тартара з лососем. Для його приготування тобі не знадобляться особливі кулінарні навички та багато часу. Все дуже просто і легко!

Щоб приготувати ніжний тартар з лосося, тобі знадобиться:

350 г філе лосося

червона цибуля

15 мл винного оцту

15 мл лимонного соку

30 мл оливкової олії

свіжа петрушка або кінза

сіль

перець

Приступаємо до приготування!

Крок 1

У великій мисці змішай лимонний сік і оцет.

Крок 2

Дрібно поріж цибулю і залий її лимонним соусом.

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Крок 3

Зелень подрібни і розітри зі спеціями.

Крок 4

Філе лосося (можна взяти злегка підсолене!) наріж невеликими кубиками і влий до нього лимонний маринад.

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Крок 5

Додай зелень і оливкове масло, й знову ретельно перемішай. Готово!

Подавати тартар можна з чим завгодно – з гарніром, з тостами або як самостійну страву. Найкрасивіше сервірувати тартар рівною гіркою, яку легко зробити за допомогою звичайної чашки або мисочки.

Смачного!

Фото: IStock