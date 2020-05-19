Рецепт Захеру від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової: Як приготувати шоколадний торт
Як приготувати шоколадний торт Захер? Ми знаємо! Покроковий рецепт найшоколаднішого десерту шукай в нашому матеріалі
11 липня усі ласуни святкують Всесвітній день шоколаду. Це свято складно назвати «шкідливим» для фігури, адже вчені довели: шоколад корисний для організму людини. Він знижує навантаження на серце, зміцнює м’язи і нервову систему, покращує зір та роботу мозку. Разом з ведучою проекту «Ревізор» на Новому каналі Юлією Панковою ми підготували найшоколадніший рецепт, аби ви по-справжньому відсвяткували цей день.
Це типовий десерт віденської кухні і водночас один із найпопулярніших тортів у світі. Винахід австрійського кулінара та кондитера Франса Захера.
Секретами приготування шоколадного торту «Захер» ексклюзивно поділиться ведуча «Ревізору» та гастро-блогерка Юлія Панкова. Дівчина зізнається, що шоколад використовує лише як інгредієнт до десертів.
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– Я зрідка використовую шоколад у кулінарії. Трапляється це тоді, коли готую фондан або торт «Захер». Окремо його не їм, бо, чесно кажучи, не надто люблю, – розповіла Юлія Панкова.
Шоколадний торт «Захер»: інгредієнти для коржів
- 200 г – гіркого шоколаду
8 – яєчних жовтків
125 г – вершкового масла
10 – яєць
140 г – цукру
пакетик ванільного цукру
125 г – борошна
Шоколадний торт «Захер»: інгредієнти для глазурі
- 150 г – шоколаду
250 мл. – вершків
180 г – цукру
Пакетик ванільного цукру
100 г – абрикосового мармеладу
Готуємо шоколадний торт «Захер» покроково
Як приготувати тісто для шоколадного торту «Захер»:
- Розігріти духовку до 180 градусів. Дно та стінки двох круглих форм застелити кулінарним пергаментом і натерти їх маслом. На водяній бані розтопити 200 г розламаного на шматочки гіркого шоколаду. Збити 8 яєчних жовтків, додати до них 125 г вершкового масла-фондю (розтопленого до консистенції крему) та розтоплений шоколад. Білки з 10 яєць збити у щільну піну, додати 140 г цукру з невеликою кількістю ванілі, продовжувати збивати. Маса має тримати форму й залишатися абсолютно нерухомою.
- Одну третю збитих білків ввести до жовткової маси та поступово сюди ж додати решту білків. Всипати просіяне борошно – 125 г. Усю масу перемішати так, щоб зникли білі сліди від борошна, рівномірно розподілити у форми. Випікати в духовці, допоки тісто не стане достатньо сухим та пухким. Дістати коржі з форм і дати їм охолонути.
Як приготувати глазур для шоколадного торту «Захер»:
- 150 г шоколаду (розламаного на шматочки) розтопити на маленькому вогні, постійно помішуючи.
- 250 мл жирних вершків, 180 г цукру, ванільний цукор додати до розтопленого шоколаду. Готувати 5 хв., не перемішуючи.
- Збити яйце, додати до нього 3 столові ложки шоколадної глазурі, перелити у сотейник – готувати 4 хв. Дати охолонути до кімнатної температури.
- На один із коржів викласти рівним шаром 8 столових ложок перетертого через сито абрикосового мармеладу, накрити другим коржом. Покрити торт шоколадною глазур’ю, акуратно загладжуючи металевим шпателем. Перекласти торт на блюдо та поставити на 3 години у холодильник, щоб глазур застигла. Витягнути за півгодини до частування.
Солодкого вам дня!
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