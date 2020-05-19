Як приготувати шоколадний торт Захер? Ми знаємо! Покроковий рецепт найшоколаднішого десерту шукай в нашому матеріалі

11 липня усі ласуни святкують Всесвітній день шоколаду. Це свято складно назвати «шкідливим» для фігури, адже вчені довели: шоколад корисний для організму людини. Він знижує навантаження на серце, зміцнює м’язи і нервову систему, покращує зір та роботу мозку. Разом з ведучою проекту «Ревізор» на Новому каналі Юлією Панковою ми підготували найшоколадніший рецепт, аби ви по-справжньому відсвяткували цей день.

Це типовий десерт віденської кухні і водночас один із найпопулярніших тортів у світі. Винахід австрійського кулінара та кондитера Франса Захера.

Секретами приготування шоколадного торту «Захер» ексклюзивно поділиться ведуча «Ревізору» та гастро-блогерка Юлія Панкова. Дівчина зізнається, що шоколад використовує лише як інгредієнт до десертів.

Пиріг з полуницею: найсмачніший рецепт від ведучої «Ревізор» Юлії Панкової

Готуємо гаспачо швидко та смачно! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

– Я зрідка використовую шоколад у кулінарії. Трапляється це тоді, коли готую фондан або торт «Захер». Окремо його не їм, бо, чесно кажучи, не надто люблю, – розповіла Юлія Панкова.

Шоколадний торт «Захер»: інгредієнти для коржів

200 г – гіркого шоколаду

8 – яєчних жовтків

125 г – вершкового масла

10 – яєць

140 г – цукру

пакетик ванільного цукру

125 г – борошна

Шоколадний торт «Захер»: інгредієнти для глазурі

150 г – шоколаду

250 мл. – вершків

180 г – цукру

Пакетик ванільного цукру

100 г – абрикосового мармеладу

Готуємо шоколадний торт «Захер» покроково

Як приготувати тісто для шоколадного торту «Захер»:

Розігріти духовку до 180 градусів. Дно та стінки двох круглих форм застелити кулінарним пергаментом і натерти їх маслом. На водяній бані розтопити 200 г розламаного на шматочки гіркого шоколаду. Збити 8 яєчних жовтків, додати до них 125 г вершкового масла-фондю (розтопленого до консистенції крему) та розтоплений шоколад. Білки з 10 яєць збити у щільну піну, додати 140 г цукру з невеликою кількістю ванілі, продовжувати збивати. Маса має тримати форму й залишатися абсолютно нерухомою. Одну третю збитих білків ввести до жовткової маси та поступово сюди ж додати решту білків. Всипати просіяне борошно – 125 г. Усю масу перемішати так, щоб зникли білі сліди від борошна, рівномірно розподілити у форми. Випікати в духовці, допоки тісто не стане достатньо сухим та пухким. Дістати коржі з форм і дати їм охолонути.

Як приготувати глазур для шоколадного торту «Захер»:

150 г шоколаду (розламаного на шматочки) розтопити на маленькому вогні, постійно помішуючи. 250 мл жирних вершків, 180 г цукру, ванільний цукор додати до розтопленого шоколаду. Готувати 5 хв., не перемішуючи. Збити яйце, додати до нього 3 столові ложки шоколадної глазурі, перелити у сотейник – готувати 4 хв. Дати охолонути до кімнатної температури. На один із коржів викласти рівним шаром 8 столових ложок перетертого через сито абрикосового мармеладу, накрити другим коржом. Покрити торт шоколадною глазур’ю, акуратно загладжуючи металевим шпателем. Перекласти торт на блюдо та поставити на 3 години у холодильник, щоб глазур застигла. Витягнути за півгодини до частування.

Солодкого вам дня!

Читай також:

Домашній лимонад: рецепт приготування покроково

ТОП-3 кращих рецепта сирників «як у бабусі»