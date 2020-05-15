Якщо ти вже приготувала ароматний чізкейк, модні кейк-попси і пригостила близьких ніжними домашніми капкейками за нашим рецептом, рівень твого внутрішнього кондитера вже достатньо високий, щоб переходити до наступного етапу. І навчиться готувати традиційний англійський десерт трайфл!

Якщо здається, що ти ніколи раніше не бачила цього десерту, запевняємо: бачила і не раз! Просто не знала, що це трайфл. А виглядає він як корж, поламаний на шматочки і викладений шарами упереміш із фруктами та збитими вершками у прозорій склянці. Згадала? Правда, дуже апетитно? Тож саме час братися до приготування!

Рецепт трайфлу

Нам необхідно:

яйця: 5 шт.

цукор: 200 г

борошно: 100 г

ванільний цукор і розпушувач (по 1/2 ч.л.)

дрібка солі

малинове варення: 100 г

ягоди малини або полуниці: 250 г

вершки: 500 мл

Для початку готуємо бісквіт:

У невелику мисочку висипаємо половину (100 г) цукру і додаємо 3 яйця. Збиваємо міксером до появи пишної піни!

У борошно додаємо розпушувач, ванільний цукор і сіль, висипаємо суміш в миску зі збитими яйцями і ретельно перемішуємо.

Виливаємо тісто в роз’ємну форму і випікаємо в духовці при температурі 180°C приблизно 30-40 хв. Не відкривай зайвий раз духовку, щоб бісквіт не опав!

Поки основа нашого трайфла випікається, саме час приготувати крем!

У маленькій каструльці нагріваємо 300 г вершків до появи на поверхні перших бульбашок. Збиваємо міксером 2 жовтки і цукор, що залишився, і отриману суміш вливаємо у теплі вершки. Знову збиваємо! Ставимо суміш на слабкий вогонь і помішуємо постійно, доки крем не загусне.

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Готовий крем охолоджуємо. Дістаємо з духовки наш бісквіт і змащуємо його малиновим варенням. Даємо трохи просочитися і ламаємо руками на маленькі шматочки. Викладаємо їх на дно приготованих склянок, зверху заливаємо кремом. Поверх викладаємо шар ягід і знову поливаємо кремом! Повторюємо кілька разів, поки стаканчик не буде заповнений доверху.

Решту вершків збиваємо і викладаємо поверх уже готових шарів. Готово! Прикрасити трайфл можеш цілими ягідками або тертим мигдалем. Смачного!

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