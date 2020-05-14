Comic Con Ukraine таки відбудеться! Готуйте костюми

Найбільша в Україні конвенція коміксів – Сomic Con Ukraine оголосила набір учасників і актуальні дати! Улюблений івент всіх фанів коміксів пройде 5 і 6 вересня 2020 року на арт-заводі «Платформа»

Міжнародна конвенція коміксів і поп-культури Comic Con Ukraine розпочала прийом заявок учасників. У минулому році фестиваль приймав учасників і гостей з України, Польщі, США, Великобританії, Угорщини, Греції, Колумбії, Чилі, Шотландії, Чехії, Туреччини, Білорусі, Росії. На головній сцені за право представляти Україну на престижному міжнародному фестивалі косплея в Японії боролися понад 1000 косплеєрів і разом з 400-а фанатами к-поп змагалися за призовий фонд у 100 000 грн.

Свої роботи показали 130 українських та іноземних художників. У зоні коміксів 14 видавництв анонсували більше 40 новинок і запустили 30 стартів продажів коміксів. Найбільший гик-маркет налічував близько 80 тематичних учасників, заявок на Cosplay Dog Show було більше 60, а фото-зон 50.

Саме на Comic Con Ukraine приїжджали Денні Трехо, Крістофер Ллойд, Джон Ріс-Девіс, Брайан Декарт і Джон Ромеро, а в цьому році одним з гостей очікується Maul Cosplay.

Саме тут обидва дня виступатимуть українські музичні гурти. Саме на Comic Con Ukraine можна побачити унікальне дійство – косплей-дефіле по червоній доріжці за участю собак – Dog Cosplay Contest. Саме на Comic Con Ukraine чергу займають за 2 години до відкриття і залишаються на локації до вечора 30 тис гостей.

Сomic Con Ukraine році заплановано на 5 і 6 вересня. На підготовку робіт, номерів, костюмів і стендів потрібен час, тому 1 травня відкрилися форми для учасників Комікс-зони і фанатські стендів, Алеї художників, Cosplay & Cover Dance Show, фотографів, блогерів, в зону настільних ігор і маркету. А з 8 червня розпочнеться реєстрація на Dog Cosplay Contest!

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