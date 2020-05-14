Сезон без сезонів: Ukrainian Fashion Week оголосили дати наступної сесії

Український тиждень моди NO SEASON Season відбудеться в Мистецькому Арсеналі з 31 серпня по 4 вересня 2020 року.

– Ми не будемо скасовувати чи переносити сезон. Fashion в Україні має бути збереженим, а час − не згаяним, – розповідають про новий концепт організатори UFW. – Ми аналізуємо ситуацію у глобальній та українській економіках, ми визнаємо і фіксуємо зміни, що відбуваються у світовій fashion-індустрії, каталізатором яких виступила пандемія COVID-19, ми розуміємо виклики для бізнесу, спричинені карантином.

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Проведене оргкомітетом UFW опитування у квітні 2020 року показало падіння продажів у дизайнерських брендів на 77% порівняно з квітнем 2019, а понад 40% працівників fashion-брендів України під час карантину пішли у неоплачувану відпустку.

Вихід із карантину гарантує поновлення роботи компаній, але не знімає гострих питань функціонування, а в деяких випадках − існування дизайнерських брендів.

Ukrainian Fashion Week готовий підтримати українських дизайнерів, оголошуючи концепцію позасезонності – NO SEASON Season і закликаючи презентувати колекції у найрізноманітніших форматах: традиційному та всіх можливих формах діджитального.

– Ми надамо можливість дизайнерам представити колекції, що не були продемонстровані минулого сезону, але є актуальними для продажу зараз, та колекції нового сезону. Ми продовжимо розвивати напрямок sustainability в межах проєкту BE SUSTAINABLE!. Ми створимо спеціальні умови для презентації молодих дизайнерів, – розповідають організатори.

Світ змінюється. Але зміни не означають руйнацію і хаос. Оцінка ресурсів, свідомість, як єдино можливий шлях, та системність у підходах до бізнесу дають моді шанс опинитись на новому рівні. Очевидно, що стрімкі зміни в індустрії безпосередньо пов’язані з процесом трансформації у напрямку свідомої моди. Дизайнери дивляться в бік зменшення обсягів виробництва та використання нових ресурсів. Мода швидко уповільнюється, як би парадоксально це не звучало.

– У когось може скластися враження, що ми повертаємось у минуле, що саме так мода функціонувала 10 років тому. Не згодна. Інтеграція нових діджитал-форматів та інноваційних технологій в усі ланки індустрії – від компаній-виробників тканин до майданчиків продажу дизайнерських брендів − відбулась. Модна індустрія у своєму розвитку пройшла черговий оберт спіралі і готова знову пишатися своїми чеснотами – ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю, технологічними інноваціями. Я вірю, що з цими шляхетними рисами повернеться і відчуття справжньої цінності існування моди як такої. А за цим − і впевненість у перспективах індустрії. У світі і в Україні, з її величезним потенціалом, − коментує Ірина Данилевська, співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week.

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