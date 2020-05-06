Фо Бо – це традиційний в’єтнамський суп, зварений на яловичих кісточках з локшиною. Ароматний і м’який, він буде до смаку і дітям, і дорослим. Записуй найпростіший рецепт приготування супу Фо Бо вдома!

Тобі знадобиться: локшина рисова – 300 г яловичина – 350 г яловичі кісточки – 800 г вода – 2 л цибуля ріпчаста – 1 шт. імбир – 3-4 см кореня лемонграс – 1 ч. л. цибуля зелена – 1 ст. л. кінза – 1 ст. л. сіль – 1 ч. л.

Суп Фо Бо складається з трьох основних компонентів: бульйону, локшини та м’яса. Не дивуйся, що м’ясо і бульйон ми розділили, вони справді готуються окремо!

Отже, перше – це бульйон. Доведи в каструлі воду до кипіння і поклади в неї яловичі кісточки. Додай сіль, дрібно нарізаний імбир, лемонграсс і вари на середньому вогні 2 години. В кінці додай ріпчасту цибулю.

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М’ясо поріж тонкими слайсами. Натри їх сіллю та спеціями і залиш на годину промаринуватися. Як тільки звариться бульйон, замочи в ньому м’ясо на 10-15 хвилин.

В окремій каструльці закип’ятити воду і звари в ній рисову локшину до середньої готовності. Промий у холодній, а потім – у гарячій воді.

Тепер у тебе готові всі три компоненти Фо Бо! У глибоку тарілку виклади локшину, поверх неї – порізане слайсами м’ясо і посип зеленню. І в кінці залий страву бульйоном. Наш суп готовий до подачі! Смачного!

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