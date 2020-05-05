Як приготувати крем-суп із зеленого горошку? Ми знаємо! Рецепт приготування крем-супу з зеленого горошку покроково читай в нашому матеріалі

Не секрет, що навесні всі дівчата старанно готуються до літа – активно займаються спортом і намагаються правильно харчуватися. Ми пишаємося вашою цілеспрямованістю і віримо, що у кожної вийде досягти бажаних результатів! Саме тому, щоб позбавити вас необхідності шукати рецепти низькокалорійних страв і витрачати на це час, ми зробили це самі. Записуй рецепт смачного і корисного крем-супу з зеленого горошку з ароматними сухариками!

Крем-суп із зеленого горошку: інгредієнти

курячий бульйон – 2 л

зелений горошок – 500 г (підійде як свіжий, так і заморожений!)

фета – 200 г

огірок – 1 шт

батон – 1/3

спеції за смаком

Готуємо крем-суп із зеленого горошку покроково:

1. Спершу звари бульйон. Щоб він вийшов максимально нежирним, вари на курячій грудинці.

2. Поки вариться бульйон, поріж батон на маленькі кубики. Розігрій духовку до 180 С, висип кубики хліба рівномірно на деко, посип спеціями і став сушитися. Достатньо 5-10 хвилин! Стеж, щоб сухарики не згоріли, постійно перевертай їх. По готовності дай їм охолонути.

3. Вилий бульйон у блендер, висип горошок, 100 г фети і ретельно перебий інгредієнти до отримання однорідної маси. Якщо у тебе немає блендера, підійде і звичайна «товкачка» для картоплі. Щоправда, у цьому випадку доведеться потрудитися. Але результат того вартий!

4. Поріж кубиками огірок і решту фети. Розлий суп по тарілках і прикрась фетою, огірком і сухариками! Смачного!

Фото: IStock

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