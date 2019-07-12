Паэлья с морепродуктами: пошаговый рецепт приготовления от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Паэлья с морепродуктами – разве может быть что-то вкуснее? Очень сомневаемся! Если тебе нравится испанская кухня и ты хочешь приготовить что-то особенное, ищи пошаговый рецепт паэльи с морепродуктами в нашем материале
На днях в Киеве состоялся кулинарный мастер-класс от новой ведущей «Ревизора» Юлии Панковой. Она просто обожает морепродукты, и когда думала, какое же блюдо выбрать для мастер-класса «Средиземноморская кухня», сомнений не возникло, что это должно быть что-то именно с ними. Остановилась на испанском блюде паэлья. Специально для тебя мы записали пошаговый рецепт этой испанской вкуснятины!
Паэлья с морепродуктами: ингредиенты
• Две курицы по 600 г (или одна большая – на 1400г)
• Морепродукты (1 кг лангустинов, креветок, кальмаров, ракушки-венерки, мидий)
• 10 помидоров черри (или один большой помидор)
• Шафран
• Соль
• Чеснок (3 дольки)
• Свежемолотый черный перец
• Оливковое масло
• Рис (1 кг)
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Готовим паэлью с морепродуктами пошагово:
1. Вначале на оливковом масле поджариваем до румяности курицу, порубленную на небольшие куски. Добавляем крупно порубленный чеснок. Солим.
2. Отдельно готовим ракушки. Обжариваем в оливковом масле порезанные пополам помидорки черри, отправляем к ним ракушки, добавляем немного жидкости. Когда ракушки откроются – выключаем огонь.
3. Чаще всего я использую рис карнароли (и в ризотто такой больше люблю). Замачиваем его в воде с растворенным шафраном минут на двадцать (он потом ярче и красивее будет) – до начала приготовления паэльи.
4. К курице добавляем креветки (с головами и неочищенные), жарим их до готовности минут пять. Вынимаем и откладываем к ракушкам, заливаем водой с рисом (в оригинальных рецептах рис засыпают в кипящую воду).
5. Помешивая на среднем огне, доводим почти до готовности. Досаливаем (если нужно) и перчим. Минут за пять до конца выкладываем креветки.
6. Когда рис приготовился, снимаем с огня, встряхиваем, выкладываем ракушки и даем настояться минут десять. То есть, что главный принцип – вынимаем-докладываем по мере готовности. И вариативность уже на ваше усмотрение: от свиных ребрышек до осьминожек.
7. Готово. Подаем прямо в сковороде. И ничего больше не надо – это обед одного блюда, я такие очень люблю. Особенно, с домашним красным вином!
Приятного аппетита!
Фото: Pinterest, Новый канал
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