Як впоратися з маленькими дітьми на карантині? Поради дитячого психолога

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня. А це означає, що батькам і малюкам доведеться дотримуватися обмежень ще довше. Як пояснити дитині, чому дорослі вдома? Як донести, що гуляти на вулиці і зустрічатися із друзями поки заборонено? І найголовніше – як батькам не зійти з розуму від тієї енергії, яку їхні маленькі діти віддають кожну годину? Авторитетний дитячий психолог Світлана Ройз знає відповіді і поділилася важливою інформацією в розмові з ведучою та почесним послом UNFPA Машею Єфросініною.

Чи варто говорити дитині про карантин?

Психолог Світлана Ройз радить обов’язково поговорити з дітьми про те, що відбувається в світі і як це вплинуло конкретно на вашу сім’ю. І ось чому:

– Дитина відчуває загальний фон тривоги батьків. І якщо вона є, то малюк буде на це якось реагувати, – пояснює Світлана. – Дитина може не ставити питання, але модель її поведінки зміниться. Важливо обов’язково говорити дітям, чому ми зараз вдома, чому вони перестали спілкуватися зі своїми друзями. Моя дочка, лягаючи спати, запитала: «Мама, чому мені так тривожно? Мені зараз страшно». Я почала задавати їй питання: «Тобі страшно через те, що зараз відбувається? Чи через те, що щось може трапитися?».

Ігри на розвиток сенсорики для дітей: поради від психолога Світлани Ройз

У розмові з дітьми ви можете знизити їх тривогу і підтримати емоційно. Спілкування під час карантину – це час, який допоможе всім ще більше зблизитися.

Як пояснити дитині важливість карантину?

З дітьми будь-якого віку психологи радять розмовляти, як з дорослими. Важливо сконцентрувати увагу не на паніці і обмеженнях, а на тому, що зараз може зробити кожен член сім’ї.

– Ми поговорили з дочкою про те, що в багатьох країнах світу захворіли люди. Але зовсім не обов’язково, що захворіємо ми чи наші близькі. Зараз дуже багато дорослих роблять все можливе, щоб зупинити вірус. І лікарі в усьому світі шукають вакцину, – розповіла психолог. – Я впевнена, що про тебе подбають. Я впевнена, що про нас про всіх подбають. Але ми повинні всі разом подбає про себе, робити те, що зараз в наших силах. Давай подумаємо, що в наших силах.

Психолог радить на сімейній нараді визначитися з правилами поведінки в цей період, які повинні виконувати всі. Наприклад, не виходити з дому, правильно мити руки. Так само за дитиною можна закріпити дрібний обов’язок, який він буде виконувати. Наприклад, годувати кота або витирати пил на столі. Це дасть дитині відчуття особистої сили і значимості.

Як скласти правильний режим дня

для дитини під час карантину?

Деякі батьки намагаються максимально завантажити дітей на кожен день. По-перше, так вони будуть навчатися новому, а по-друге, не плутатимуться під ногами. Але психолог стверджує, що це помилка. І ось чому:

– Дітям потрібно дати можливість відпочити. Це час для того, щоб вони могли відреагувати свою тривогу. І … понудьгувати. Якщо ми починаємо розважати дитину, то позбавляємо її власної енергії, насолоди від власних дій. Коли моя дочка каже: «Мамо, мені нудно». Я не дозволяю їй в цей момент включати планшет і брати в руки телефон. Я кажу: «Даша, понудьгуй пару хвилин і тобі прийде ідея в голову». Якщо ми стаємо аніматорами для своїх дітей, то позбавляємо їх власної мотивації. Потрібно дати можливість визріти цій мотивації. Але є різниця між нудно і сумно. Якщо скажуть: «мені сумно», я почну з’ясовувати, «про що її печаль». А якщо «мені нудно», то людина втрачає контакт зі своєю енергією. І мені не можна туди вкладати свій подих. Вона повинна встигнути зробити СВІЙ подих в життя. І ще, що важливо пам’ятати батькам – зараз ми всі проходимо період адаптації. Перші два тижні ми будемо адаптуватися до режиму життя в карантині. У всіх різні входження в цей період.

Лайфхак для створення режиму дня

Якщо здається, що зараз вдома все хаотично, є один спосіб трохи структурувати режим. Для цього вам знадобиться лише папір, ручка і розмова з дитиною.

– Ми малюємо коло, розбите на сектори. Це мій час протягом дня. Там є сектор робота, є сектор я – мама, є сектор – я дружина. Будь ласка, пам’ятайте про те, що стосунки чоловіка і жінки ніхто не відміняв, – радить Світлана. – Таке же коло можна зробити і для дітей. Там будуть сектори: потупити \ нічого не робити, турбота про тіло, обов’язково повинна бути зона навчання і фізичних навантажень. «Потупити \ нічого не робити» потрібно для того, щоб дати мозку трохи спокою, часу для перезавантаження.

То, что нужно: «Тихие игры» с детьми на карантине от Светланы Ройз

До слова, батькам теж потрібно внести цей сектор в своє коло. Адже саме на них зараз основний психологічний і емоційний удар. І важливо не витрачати всю енергію відразу.

Психолог попереджає, що карантин може стати складним часом, адже можуть проявитися всі гострі моменти в спілкуванні. Але в той же час самоізоляція з рідними – прекрасна можливість проговорити все, що вас тривожить, синхронізуватися з цілями і напрацювати традиції вашої родини, адже вони скріплюють краще за клей.

Фото – iStock