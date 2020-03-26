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Ігри на розвиток сенсорики для дітей: поради від психолога Світлани Ройз

Залишатися вдома з маленькими дітьми навіть на кілька днів – те ще випробування. А під час карантину, коли виходити без особливої потреби не рекомендують, це перетворюється на челендж на терпіння. А якщо діти ще й дошкільного віку, значить, головні їхні аніматори – це мама й тато.

Здається, що батьки знають безліч ігор і розуміють, чим можна зайняти дитину. Але, як стверджує дитячий психолог Світлана Ройз, сучасне покоління дітей не отримує достатньої кількості стимулів у різних каналах сприйняття. У них перестимульований візуальний канал, решта – часто дефіцитарні. Саме тому вона рекомендує батькам підключати «сенсорні ігри», які задіюють різні канали сприйняття.

Отже, на своїй сторінці в Facebook Світлана Ройз розказала більше 50 «сенсорних» ігор для дітей від 3 до 8 років:

  1. Візуальний канал:
  • Роздруківки розмальовок та книжки-розмальовки
  • Малювання мандал
  • Малювання одночасно на одному аркуші
  • Малювання зубною щіткою
  • Малювання долонями (ставити відбитки пальців і домальовувати деталі)
  • Малювання з заплющеними очима
  • Викладання малюнків нитками
  • Створення ангелів з макаронів
  • Створення іграшок із втулок від туалетного паперу
  • Дітям різного віку подобається «обривна» аплікація. Спочатку руками рветься на дрібні шматочки або кольоровий папір, або сторінки журналів, потім з уривків робиться колаж.
  • Кожен день тижня назвати своїм кольором. Наприклад, понеділок – червоний, вівторок – помаранчевий, середа – жовтий і т. д. за кольорами веселки. Кожен день надягати одяг або якусь деталь одягу певного кольору, спробувати знайти продукти такого кольору або час від часу кричати слово «червоний» – і потрібно швидко торкнутися предмету цього кольору.

  1. Вербальний канал:
  • Вчити щодня одне нове слово іноземною мовою. З цього ж слова, написаного багато разів, можна зробити малюнок.
  • З букв одного слова складати інші слова. Наприклад, з літер слова трансформатор можна придумати: торт, трон, рот, форма, фарт.
  • Гра «телеграма». На кожну букву загаданого слова придумати слово так, щоб вийшло речення. Наприклад, СЛОН – сивий лікар оглядає немовля.
  • Співати
  • Говорити скоромовки
  • Ми з донькою граємо у «вгадай предмет», ставлячи запитання, на які можна відповісти лише «так» або «ні».

  1. Тактильний:
  • Ігри з кінетичним піском (у нас є «розкопки динозаврів» – промислова гра з формочками динозаврів, раніше донька гралася в пасочки, зараз я ховаю в пісок «скарби», а дитина їх відкопує).
  • Підноси з крупами, на яких можна писати, малювати, ховати там предмети (навіть дітям 8-9 років це подобається).
  • Ігри з водою. Наприклад, запускати кораблики на воді, переміщати їх диханням.
  • Домашні басейни з кульками.
  • Розпізнавати предмети навпомацки

  1. Аудіальний:
  • Слухати тишу.
  • Заплющити очі й розрізнити якомога більше звуків.
  • Написати букву «р» у рядок від зовсім маленької до величезної. А в іншому рядку від величезної до маленької. Просити дитину, щоб вимовляла звук, підвищуючи гучність. Що менша буква, то тихіший голос.
  • З заплющеними очима вгадувати, по якому предмету вдарили (ложкою, олівцем…)

  1. Просторове сприйняття, концентрація, 3D (такі ігри стимулюють і розвиток частин мозку, пов’язаних із математичними здібностями, критичним мисленням)
  • Змійка.
  • Магнітний конструктор.
  • Мозаїки, які потім можна прасувати, і виходять підставки під чашки.
  • Орігамі.
  • Джанга.
  • Мікадо (можна замість промислових «паличок» використовувати олівці, ложки…)
  • Шашки, шахи, доміно.
  • Пазли.
  • Можна вчити дітей пришивати ґудзики, вишивати, в’язати, плести макраме.
  • Запускати дзиги, спостерігати за їх кружлянням.
  • Домашній квест, пошуки скарбів.
  • Переміщатися по кімнаті з заплющеними очима, орієнтуючись лише на команди партнера по грі.

  1. «Оральний праксис» та «ігри з диханням»:
  • Мильні бульбашки.
  • Аеробол – дмухаємо на обгортки з-під цукерок.
  • Задмухуємо свічки.
  • Намагаємося підтримувати в повітрі легкий предмет, наприклад, перо.
  • Разом співаємо.
  • Через широкі коктейльні трубочки дмухаємо на кульку з паперу – потрапляємо нею в «ціль».

  1. «Соціальні ігри»:
  • Рольові ігри з ляльками та іграшками, домашній театр.
  • Тіньовий театр.
  • Можна разом займатися кулінарією, грати в ресторан (це здорово допомагає, коли потрібно швидко приготувати обід, посадити дитину за малювання меню…)
  • Варити разом шоколад.
  • Робити міні-вистави, записувати їх на камеру телефону.
  • «Зустріти» дітей із друзями – в zoom, чаті вайбера та ін.
  • Оркестр (інструменти – все, що видає звук в домі).

  1. Рух:
  • Твістер.
  • Пальчиковий твістер.
  • Стрибки на кулі-стрибунці.
  • Хованки.
  • Битва подушками.
  • Битва кульками.
  • Коли ми обмежені в русі, донька особливо любить настільний (наліжковий) футбол.
  • Ми часто з донькою танцюємо «різний настрій». (Якщо зовсім мало місця, можна ниткою викласти кордон «танцполу» і ввести додаткове правило – за нього не виходити).

Важливо пам’ятати, що діти до шести років прагнуть грати в «егоцентричні» гри – за своїми правилами. Але пропонуючи їм гру зі встановленими правилами, батьки готують їх до дорослого життя, де потрібно дотримуватись певних норм.

Фото: IStock

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