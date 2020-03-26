Залишатися вдома з маленькими дітьми навіть на кілька днів – те ще випробування. А під час карантину, коли виходити без особливої потреби не рекомендують, це перетворюється на челендж на терпіння. А якщо діти ще й дошкільного віку, значить, головні їхні аніматори – це мама й тато.

Здається, що батьки знають безліч ігор і розуміють, чим можна зайняти дитину. Але, як стверджує дитячий психолог Світлана Ройз, сучасне покоління дітей не отримує достатньої кількості стимулів у різних каналах сприйняття. У них перестимульований візуальний канал, решта – часто дефіцитарні. Саме тому вона рекомендує батькам підключати «сенсорні ігри», які задіюють різні канали сприйняття.

Отже, на своїй сторінці в Facebook Світлана Ройз розказала більше 50 «сенсорних» ігор для дітей від 3 до 8 років:

Візуальний канал:

Роздруківки розмальовок та книжки-розмальовки

Малювання мандал

Малювання одночасно на одному аркуші

Малювання зубною щіткою

Малювання долонями (ставити відбитки пальців і домальовувати деталі)

Малювання з заплющеними очима

Викладання малюнків нитками

Створення ангелів з макаронів

Створення іграшок із втулок від туалетного паперу

Дітям різного віку подобається «обривна» аплікація. Спочатку руками рветься на дрібні шматочки або кольоровий папір, або сторінки журналів, потім з уривків робиться колаж.

Кожен день тижня назвати своїм кольором. Наприклад, понеділок – червоний, вівторок – помаранчевий, середа – жовтий і т. д. за кольорами веселки. Кожен день надягати одяг або якусь деталь одягу певного кольору, спробувати знайти продукти такого кольору або час від часу кричати слово «червоний» – і потрібно швидко торкнутися предмету цього кольору.

Вербальний канал:

Вчити щодня одне нове слово іноземною мовою. З цього ж слова, написаного багато разів, можна зробити малюнок.

З букв одного слова складати інші слова. Наприклад, з літер слова трансформатор можна придумати: торт, трон, рот, форма, фарт.

Гра «телеграма». На кожну букву загаданого слова придумати слово так, щоб вийшло речення. Наприклад, СЛОН – сивий лікар оглядає немовля.

Співати

Говорити скоромовки

Ми з донькою граємо у «вгадай предмет», ставлячи запитання, на які можна відповісти лише «так» або «ні».

Тактильний:

Ігри з кінетичним піском (у нас є «розкопки динозаврів» – промислова гра з формочками динозаврів, раніше донька гралася в пасочки, зараз я ховаю в пісок «скарби», а дитина їх відкопує).

Підноси з крупами, на яких можна писати, малювати, ховати там предмети (навіть дітям 8-9 років це подобається).

Ігри з водою. Наприклад, запускати кораблики на воді, переміщати їх диханням.

Домашні басейни з кульками.

Розпізнавати предмети навпомацки

Аудіальний:

Слухати тишу.

Заплющити очі й розрізнити якомога більше звуків.

Написати букву «р» у рядок від зовсім маленької до величезної. А в іншому рядку від величезної до маленької. Просити дитину, щоб вимовляла звук, підвищуючи гучність. Що менша буква, то тихіший голос.

З заплющеними очима вгадувати, по якому предмету вдарили (ложкою, олівцем…)

Просторове сприйняття, концентрація, 3D (такі ігри стимулюють і розвиток частин мозку, пов’язаних із математичними здібностями, критичним мисленням)

Змійка.

Магнітний конструктор.

Мозаїки, які потім можна прасувати, і виходять підставки під чашки.

Орігамі.

Джанга.

Мікадо (можна замість промислових «паличок» використовувати олівці, ложки…)

Шашки, шахи, доміно.

Пазли.

Можна вчити дітей пришивати ґудзики, вишивати, в’язати, плести макраме.

Запускати дзиги, спостерігати за їх кружлянням.

Домашній квест, пошуки скарбів.

Переміщатися по кімнаті з заплющеними очима, орієнтуючись лише на команди партнера по грі.

«Оральний праксис» та «ігри з диханням»:

Мильні бульбашки.

Аеробол – дмухаємо на обгортки з-під цукерок.

Задмухуємо свічки.

Намагаємося підтримувати в повітрі легкий предмет, наприклад, перо.

Разом співаємо.

Через широкі коктейльні трубочки дмухаємо на кульку з паперу – потрапляємо нею в «ціль».

«Соціальні ігри»:

Рольові ігри з ляльками та іграшками, домашній театр.

Тіньовий театр.

Можна разом займатися кулінарією, грати в ресторан (це здорово допомагає, коли потрібно швидко приготувати обід, посадити дитину за малювання меню…)

Варити разом шоколад.

Робити міні-вистави, записувати їх на камеру телефону.

«Зустріти» дітей із друзями – в zoom, чаті вайбера та ін.

Оркестр (інструменти – все, що видає звук в домі).

Рух:

Твістер.

Пальчиковий твістер.

Стрибки на кулі-стрибунці.

Хованки.

Битва подушками.

Битва кульками.

Коли ми обмежені в русі, донька особливо любить настільний (наліжковий) футбол.

Ми часто з донькою танцюємо «різний настрій». (Якщо зовсім мало місця, можна ниткою викласти кордон «танцполу» і ввести додаткове правило – за нього не виходити).

Важливо пам’ятати, що діти до шести років прагнуть грати в «егоцентричні» гри – за своїми правилами. Але пропонуючи їм гру зі встановленими правилами, батьки готують їх до дорослого життя, де потрібно дотримуватись певних норм.

Фото: IStock

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