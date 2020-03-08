Прикольні листівки і смс-привітання з 8 березня

З вашим Днем, дорогі дівчата! На честь Міжнародного жіночого дня ми вирішили порадувати вас особливим подарунком – стильними листівками з учасниками реаліті «Топ-модель по-українськи» . Тільки подивіться на ці погляди і фрази, які хлопці вибирали особисто.





Зберігай ці оригінальні листівки з 8 березня і не забудь переслати подружкам.

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