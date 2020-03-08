Прикольні листівки і смс-привітання з 8 березня

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гаряче! Листівки з 8 березня від «Топ-моделей по-українськи»
З вашим Днем, дорогі дівчата! На честь Міжнародного жіночого дня ми вирішили порадувати вас особливим подарунком – стильними листівками з учасниками реаліті «Топ-модель по-українськи» . Тільки подивіться на ці погляди і фрази, які хлопці вибирали особисто.
Зберігай ці оригінальні листівки з 8 березня і не забудь переслати подружкам.