Святкові листівки та кращі привітання з 8 березня у віршах і прозі шукай у нашій добірці

8 березня вже стукає в двері. Ти напевно вже вибрала макіяж і манікюр до свята, написала wish list і тонко натякнула коханому про те, які квіти твої найулюбленіші! Саме час згадати, що з Днем весни варто привітати й близьких: бабусь, сестер, подруг, колег.

Щоб тобі не довелося довго думати над вітальними словами і обирати листівки, ми все зробили за тебе! Вибирай з нашої вибірки поздоровлень і листівок до 8 березня найкращі, і розсилай усім близьким!

У світле та радісне свято жіноче Матусю свою привітати я хочу. Вона в мене добра, вона в мене гарна, У домі ґаздиня вона бездоганна, І слово підтримки для кожного має, Та завжди в очах її посмішка сяє. В цей день я для мами несу у руці Яскравого сонця тонкі промінці, І запах зелених, весняних гаїв, І квіти з далеких, казкових лугів. Зберу у долоні сріблясту росу І рідній матусі її віднесу. Дарую всю землю, ліси і моря! Ти краща у світі! Матуся моя!

Восьме березня прийшло, І вітання принесло! Скажемо тобі ми слово: Будь завжди-завжди здорова, Посміхайся веселіше, Нема бабусі красивіше!

Бажаєм щастя і тепла, Весни, усмішок, сонця, Щоб доля світла увійшла До кожного віконця. Хай навкруги цвіте бузок, Та небо буде ясним; І щоб життя було в жінок Щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас Горів вогонь кохання; І хай у цей весняний час Здійсняться всі бажання.

Прийми від мене привітання У цей прекрасний день весни: Й усі найкращі побажання, Щоби здійснилися вони. Як перша квітка, будь красива І будь весела, як весна. Усе життя живи щасливо, Кохана будь, й кохай сама!

Милі жінки, дівчата, колеги, з 8 Березня! Будьте завжди готові до змін, надихайте своєю чарівністю людей, уривайтеся вихором в серця, завойовуйте щастя, пахуче, як квіти, налаштовуйтесь на хвилі успіху. Нехай незалежність і сила супроводжують, а впевненість обеззброює. Зі святом!

Вітаю зі святом весни! Бажаю сонця ясного на землі й наобрії, долі незрадливої, щедрої, доброї. Хай все задумане здійсниться, хай радістю дні розпочинаються!

Гордо палають троянди розкішні –

Найкращі з квіток,

Вітаючи щиро та ніжно

Найкращу з жінок.

Фото – iStock.com

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