Українські зірки розповіли, які найгірші і найкращі подарунки їм дарували в День всіх закоханих

Артем Пивоваров, Юлія Саніна, KHAYAT, Андрій Шабанов та інші знаменитості згадали, що презентували їм другі половинки в різний час. Виявилося, що дехто залишився взагалі без подарунка, а комусь дістався сюрприз у вигляді тесту з двома смужками! Це так мило!

Актриса, яка виконала головну роль у «Перших ластівках» – Таїсія-Оксана Щурук упевнена, що найгірший подарунок це той, який вручають «для так годиться»:

– Мені здається, що гіршого й бути не може, адже будь-який подарунок від коханої людини – це вже прояв уваги! Навіть якщо це якась листівка або шоколадка – все одно буде круто. А от з приводу того, чого не дарувати… Не потрібно робити це «з примусу», тільки тому що це 14 лютого. Якщо не від чистого серця, то це буде найгірший подарунок в будь-якому випадку. Тому ми з моїм хлопцем вже привітали одне одного – поїхали разом до Рима. По суті, він мені подарував цю подорож, але навіть не прив’язуючись до 14 лютого це був би чудовий сюрприз для мене! Важливо не приурочувати все до якоїсь дати, а робити одне одного щасливими щодня!

Учасник Нацвідбору на «Євробачення» KHAYAT розповів, що найкращим подарунком була гітара:

– У мене в житті реалізовуються лише дві ситуації: або мені дарують хороший подарунок, або взагалі нічого. Друге, мабуть, можна віднести до гіршого подарунку. А найкрутіший – це акустична гітара, на якій я мріяв навчитися грати. І коли мені її презентували – я був просто шокований. Звісно ж, відразу попросив дідуся дати мені кілька уроків, дідусь у мене досі грає в музичній групі, щоб ви розуміли. Я уже дещо вивчив, але поки заспівати пісню під гітару у вигляді подарунка не можу (сміється).

Артем Пивоваров, який називає себе стихійним артистом, згадав, як вони дарували в школі однокласницям подарунки hand made:

– День усіх закоханих (поряд з іншими днями) – це ще один привід нагадати своїй половинці про те, які дорогі для вас ваші стосунки і почуття. У цей день можна загадати якесь спільне бажання і/або виконати його одразу ж. Або перетворити все подарунки на дії – наприклад, спонтанну подорож або активну підготовку до неї (покупку квитків) – з боку чоловіка це хороша ініціатива, на мій погляд. Класні подарунки – це спільні емоції (прогулянка на повітряній кулі, стрибки з парашутом – все в ту ж скарбничку). Не варто робити стереотипні подарунки – шкарпетки, засоби гігієни, плюшеві іграшки чи торти з сердечками – це надто нудно! До речі, до подарунків, зроблених власноруч, теж варто підходити уважно. J Одними з найгірших подарунків, які ми робили в школі дівчатам з моїми однокласниками, були вироби на уроках праці у п’ятому класі. У нас був такий обмін з дівчатами: вони нам приготували дуже смачний обід, а ми їм – вироби з деревини. І, чесно кажучи, це було жахливо, тому що хтось робив квіточку з бруска, хтось іграшку, але жодна з дівчат не вгадала, що це за фігура, і на що це схоже (сміється).

Ведучий Андрій Шабанов щоб подарувати саме те, що потрібно, рекомендує зі своєю коханою людиною напередодні свята прогулятися по магазинах:

– Я вважаю, що на День всіх закоханих своїй дружині чи дівчині не можна дарувати якийсь практичний подарунок. Ось живете ви зі своєю коханою разом і обидва знаєте, що вам додому потрібна дриль, наприклад. І ти думаєш: якщо дарувати на 14 лютого щось окремо, то все одно доведеться рано чи пізно купувати дриль. Значить, треба буде двічі гроші витрачати! І щоб заощадити, вирішуєш, що зможеш викрутитися й подарувати дриль коханій на День святого Валентина. Це і для оселі корисно, і подарунок є! Скажу, наприклад: «Це дуже символічний подарунок, ти ж розумієш, що я маю на увазі?» Ось так робити не можна! Вона зрозуміє, що ви викрутилися і заощадили, повірте, дівчата все відчувають! Так, це подарунок для сім’ї, але не для неї. Будь-який хлопець знає, що при наближенні свята треба тримати бути пильним! Дівчина сама себе видасть. Просто сходіть із нею в торговий центр і відразу почуєте: «Ой, яке класне що-небудь!» або «Уявляєш, Ленні Кравець до України прилітає». І ось ви вже всі ці побажання намотали на вус, і шукаєте квитки. Це точно стане приємним подарунком! Ви будете шоковані, вона буде шокована, всі будуть шоковані, і вона одразу ж віддасться вам на кухонному столі. Даруйте подарунки! Це приємно!

Самому Андрію кращий подарунок зробила його дружина Лера Бородіна:

– Якщо ми говоримо про нас із Лерою, то немає такого подарунка від неї, який би я вважав поганим. Від дружини я готовий прийняти все! Кращим подарунком від неї, звісно ж, був би тест на вагітність із двома смужками. Та це для тих, хто розуміє, в чому справжня цінність.

Виконавцю Вадиму Олійнику теж не до смаку занадто банальні подарунки:

– Найгірший, як на мене, – це набір для гоління! Такий собі символ бездумності, але ж важливий не подарунок, а увага. А найкраще для мене – це моя кохана, її обійми й поцілунки.

Для соліста групи «СКАЙ» Олега Собчука на першому місці не подарок і навіть не увага, а турбота:

– 18 років тому я закохався в дівчину, яка згодом стала моєю дружиною, і котру я кохаю дедалі дужче з кожним роком. Її тепло, любов та турбота – мій найкращий подарунок. Якщо говорити про матеріальне, то найгіршого чи найкращого не було, всі подарунки від душі та зі смаком. Мені з цим пощастило.

Ревізор краси Олена Філонова зізналася, що за останні 10 років на День святого Валентина не отримала жодного подарунка:

– Найгірший подарунок, на мою думку, це відсутність подарунка! Коли не дарують зовсім нічого. Я дуже багато років не святкую День святого Валентина, адже завжди в цей день сама. А якщо говорити про кращий подарунок, то для мене це була подорож у Домініканську республіку! Подарунок-поїздку мені зробив хлопець, який на той момент мав стати моїм чоловіком. Але не склалося… Це було близько 10-ти років тому. І все, потім подарунки закінчилися.

А ось із тим, що немає нічого гіршого, ніж не отримати подарунок взагалі, може посперечатися Юлія Саніна, солістка групи «The HARDKISS»:

– Найкращий подарунок я чомусь не пам’ятаю, нехай будуть якісь квіти! А найгірший пам’ятаю чудово: це був неприємний «сюрприз» від однокласника ще в шкільні роки. Закоханий хлопчик написав під моїми вікнами фарбою «Юлю, я тебе люблю!», було якось не дуже приємно. Весь під’їзд знав, а почуття не взаємні. Оце можна сміливо назвати найгіршим подарунком на День святого Валентина!

Ведуча Вікторія Батуі готова витрачати багато часу, щоб вибрати коханій людині подарунок:

– Особисто я дуже люблю і намагаюся робити лише потрібні подарунки. Витрачаю час, щоб знайти саме те, що потрібно людині, що вона любить, і що їй подобається. Мені здається, подарунки мають нагадувати про людину, яка його тобі зробила, або про подію. Я дуже ретельно підходжу до вибору, і сама не можу терпіти непотрібні подарунки. Для мене найгірша річ – це непотріб. Її нікуди не поставиш, ніяк не зможеш використовувати, ні про кого не нагадує. Якщо говорити не про матеріальне, то подарунком може бути навіть якась емоція – це спогади, те, що повертає тебе саме в цей день. Тому для мене що на 14 лютого, що на день народження, та на будь-який святковий день подарунки мають викликати емоції та про щось нагадувати.

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