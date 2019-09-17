Випічка з полуницею: прості рецепти. Дуже смачно!
Десерти із полуниці – це завжди смачно та доречно. Записуйте топ-3 легких і неймовірних рецепти випічки з цією ягодою. Підійде навіть заморожена.
Хочеться чогось легкого і, звісно, смачного? Є чудова нагода спекти небанальну випічку з полуницею. Обирай, що приготуєш:
ПОЛУНИЧНІ ГАЛЕТИ З СИРНОГО ТІСТА
Тонке тісто, багато ягід і мало часу на приготування. Що ще потрібно для любительок полуниці?
Інгредієнти на 4 порції:
Полуниця – 250-300 гр.,
Сир – 100 гр.,
Борошно пшеничне – 140 гр.,
Молоко – 1 склянка,
Масло вершкове – 120 гр.,
Цукор – 100 гр.,
Розпушувач тіста, ванільний цукор – по одній чайній ложці,
Крохмаль кукурудзяний – 1 столова ложка.
Готуємо тісто:
Сто грамів масла кімнатної температури розітри зі столовою ложкою цукру, посоли й додай чайну ложку ванільного цукру. У цю суміш поклади сир і розмішай до однорідної маси. Додай просіяне борошно і розпушувач. Влий склянку холодного молока і заміси тісто. Скатай його в кулю і залиш у холодильнику на 30 хвилин у пакеті. Після розділи на 3-4 частини і розкачай кожну в коржик.
Готуємо начинку:
Оскільки полуниця швидко пускає сік, не рекомендуємо робити начинку заздалегідь! Наріж ягоди на шматочки, змішай із двома столовими ложками цукру і крохмалем. Поклади полуницю в центр коржів і в кожну галету додай по 10-20 гр. вершкового масла. Розігрій духовку до 180 градусів і печи 25-30 хвилин. Полуничні галети слід подавати холодними, можна присипати цукровою пудрою.
Домашній лимонад: рецепт приготування покроково
ПОЛУНИЧНИЙ ТОРТ-ЖЕЛЕ
Дуже легкий рецепт страви, яка ефектно виглядає при подачі.
Інгредієнти для 5-7 порцій:
Полуниця – 300 гр.,
Йогурт – 500 гр.,
Яйця – 3 шт.,
Борошно – 1 склянка,
Цукор – 1 склянка,
Ванілін – дрібка,
Полуничне желе – пачка,
Желатин – 2 ст. ложки,
Рослинна олія.
Готуємо тісто для коржа:
Збий у глибокій тарілці яйця, цукор і борошно, просіяне з ваніліном. Заміси тісто. Вилий його у форму, змащену олією, і відправ у розігріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин.
Готуємо полуничний мус-желе:
Замочи желатин у гарячій воді до повного розчинення і залиш остигати. Тим часом подрібни 300 грам полуниці за допомогою блендера. Потім збий йогурт із цукром і додай його в полуничну суміш разом із желатином. Добре перемішай мус, додай ванілі й відправ у холодильник на 20 хвилин. Дочекайся, щоб мус застиг, і додай його верхнім шаром на охолоджений корж. Знову постав у холодильник. Тим часом приготуй полуничне желе за інструкцією й охолоди до кімнатної температури.
І тепер найприємніший третій етап. Дістань торт і красиво виклади зверху ягоди полуниці. Полий зверху желе (воно не повинно бути занадто рідким). Дай третього шару застигнути. Вуаля, все готово!
Пиріг з полуницею: найсмачніший рецепт від ведучої «Ревізор» Юлії Панкової
КОКОСОВО-ПОЛУНИЧНІ ТІСТЕЧКА
Солодкість полуниці і кокоса – неймовірне смакове поєднання, яке оцінять усі ласунчики. Повітряний і ніжний десерт якраз для гурманів. До того ж, ці тістечка чудово підійдуть до святкових посиденьок.
Інгредієнти для 20 порцій:
Полуниця – 300 гр.,
Яєчний білок – 2 шт.,
Борошно пшеничне – 60 гр.,
Вершки 30-33% – 500 мл.
Ванільний цукор – 15 гр.,
Кокосова стружка – 100 гр.,
Цукор – 150 гр.,
Желатин – 15 гр.,
Готуємо тісто:
Перемели кокосову стружку до консистенції порошку. Протягом 5-8 хвилин збий цукор і білки в густу піну. Змішай міксером ці інгредієнти з пшеничним борошном. Але на повільній швидкості!
Виклади тісто на деко з пекарської папером. І відправ у розігріту духовку. Зверни увагу, що ніжні тістечка печуться при низькій температурі – 90 градусів. Щойно тісто почне підрум’янюватися – відразу ж виймай із духовки. Середній час приготування – 40-60 хвилин.
Готуємо начинку:
Замочи желатин у половині склянки гарячої води і дай охолонути. Перетри полуницю в пюре і додай ванільний цукор і желатин. Нагрій суміш на повільному вогні до повного розчинення желатину. Остуди. Збий міксером вершки на повільній швидкості одну хвилину і ще п’ять хвилин на середній. Охолоди їх у холодильнику. Підмішай полуничну масу у вершки й рівномірно розподіли по коржу.
Решту полуничного пюре змішай із двома столовими ложками цукру та звари густе повидло. А після охолодження рівномірно розподіли третім шаром по суфле.
Цей пиріг має просочитися. Залиш його на ніч у холодильнику, і вже вранці можна буде подавати до кави чи соку. Пиріг можна нарізати звичайними квадратиками або красиво вирізати за допомогою різних формочок у вигляді сердечок, бантиків, кружечків або тваринок, якщо ви готуєте для дітей. Смачного!
Фото – paxabay.com,pinterest.com