Video: У коханні завжди повинен бути другий шанс! Анонс 2 сезону реаліті «Екси» Новому каналі

Дивіться онлайн Екси АНОНС 2 сезону на Новому каналі. В коханні завжди повинен бути другий шанс!
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17 вересня

У коханні завжди повинен бути другий шанс! Анонс 2 сезону реаліті «Екси» Новому каналі

Дивіться прем’єру 2 сезону реаліті-шоу «Екси» з 20 вересня о 22:00 на Новому каналі!

«Екси» – зворушливе, правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Коли все з надривом, коханням, ненавистю, прихованими бажаннями і фантазіями пари… колишніх закоханих. Так-так, колишніх. Їх як і раніше тягне одне до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це – хвороблива залежність, звичка чи кохання? Реаліті допоможе розібратися до кінця.

«Екси» 2 сезон

У коханні завжди повинен бути другий шанс! Анонс 2 сезону реаліті «Екси» Новому каналі
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