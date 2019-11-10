Як часто ти замислюєшся про спільне майбутнє зі своїм партнером? Чи бачите ви себе разом через рік, п'ять чи десять? Як зрозуміти, що у вашої пари є те саме майбутнє? Розповідає психолог і співведуча проекту Екси Наталія Єжова. Дивіться її психологічний блог Розбірки з Ексами. Щоб виграти парну консультацію, заповнюй нашу анкету.

«Екси» – зворушливе, правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Коли все з надривом, коханням, ненавистю, прихованими бажаннями і фантазіями пари... колишніх закоханих. Так-так, колишніх. Їх як і раніше тягне одне до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це – хвороблива залежність, звичка чи кохання? Реаліті допоможе розібратися до кінця.

За правилами проекту, 10 «пар» заселяться в будинок, щоб перевірити свої почуття. На учасників чекають підступні перевірки, що допоможуть розкрити їхні характери, ставлення одне до одного, найсокровенніші таємниці і справжні бажання. Наприкінці кожного тижня одна пара вибуває. Підтримуватимуть учасників ведучі Олександр Педан і Наталя Єжова.

Екси 2 сезон 8 випуск - дивіться онлайн

Розбірки з Ексами 7 випуск - дивіться онлайн