12 способів знизити стрес: поради від психолога

Учасниця реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» поділилася лайфхаками, які допоможуть пережити нелегкий період
Повітряні тривоги, проблеми з роботою, підняття цін, хвилювання за рідних і близьких — ці та багато інших складових війни щодня приносять у життя українців багато стресу. Як його можна знизити, порадила психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська.
- Подихайте. Протягом чотирьох секунд робіть вдих, потім затримайте подих ще на чотири секунди. Чотири секунди видихайте і знову затримайте дихання. Тричі повторіть, роблячи вдихи та видихи глибшими. Іноді все, що потрібно, — дозволити собі зробити хоча б невелику паузу і сповільнитися.
- Займіть свій розум. Наприклад, подивіться бойовик чи фільм у жанрі екшн. Яскраві фарби, гучні звуки — будь-що, аби особливо не вдумуватися й не хвилюватися.
- Зробіть ментальну паузу. Вийдіть на вулицю, помедитуйте або хоча б поверніться спиною до робочого столу і п’ять хвилин нічого не робіть. Жодних гаджетів і списків того, що зробити далі, – дозвольте своєму розуму блукати, спостерігати, відпочивати.
- Змініть вид діяльності. Наведіть лад удома, сходіть по покупки або поміняйте лампочку, яка блимає вже кілька днів. Так ви відчуєте задоволення від того, що хоч щось зробили.
- Подрімайте. Хоча б 20 хвилин – цього буде достатньо. Багатьом з нас у стані стресу просто потрібна кнопка «перезавантажити» — сон чудово справляється з цим завданням.
- Зробіть зарядку. Кардіотренування знижують стрес особливо ефективно.
- Поїдьте на природу. Численні дослідження підтверджують, що перебування біля дерев або природних водойм заспокоює.
- Спробуйте відпустити ситуацію. Якщо проблему не можна вирішити, це, мабуть, єдине, що нам залишається.
- Зверніться по підтримку. Впоратися зі стресом наодинці буває надто складно, та й не варто. Можливо, саме час прямо сказати людям, які вас оточують, що вам потрібна допомога. Ви не повинні бути «сильними і незалежними» та вирішувати всі проблеми самостійно.
- Дайте стресу вихід. Навіть якщо для цього потрібно покричати, побити подушку або покидатися чимось неважким. Наприклад, тими ж подушками.
- Тренуйте навички самоконтролю. Якщо ви регулярно вправлятиметеся в самоконтролі, то вам буде легше досягти успіху і в інших ситуаціях, де потрібно контролювати емоції.
- Ставте собі правильні питання. Якщо ви досягли успіху, то можна запитати «Чому?», а якщо зазнали поразки, краще поставити запитання «Як?»