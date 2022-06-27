12 способів знизити стрес: поради від психолога

Учасниця реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» поділилася лайфхаками, які допоможуть пережити нелегкий період

Повітряні тривоги, проблеми з роботою, підняття цін, хвилювання за рідних і близьких — ці та багато інших складових війни щодня приносять у життя українців багато стресу. Як його можна знизити, порадила психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська.

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