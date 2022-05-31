Як батькам поводитися з дітьми під час війни? Поради психолога

Топ-7 дієвих кроків від Наталії Єжової, які допоможуть впоратися з емоціями дитини та не накопичити стрес

1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. На честь цього психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова дала важливі поради на актуальну, на жаль, тему – як батьками поводитися з дітьми під час війни. Читайте, нотуйте, застосовуйте!

Пояснювати мовою дитини, що таке війна

– Необов’язково маленькій дитині в три-чотири рочки розповідати важкі подробиці війни, які можуть вплинути на її психіку, – каже психологиня. – Відповідайте на запитання, які вона ставить, але не говоріть про те, що може вразити.

Говорити, слухати, підтримувати

– Якщо дитина стала свідком важких чи страшних подій, намагайтеся поговорити з нею про її емоції. Що вона відчуває, що думає. Якщо дитина мовчить, то можна малювати, ліпити, готувати, – радить ведуча Нового каналу. – До речі, не забороняйте малювати страшні малюнки. Так дитина виражає свої переживання. Потрібно дозволяти їй вивільняти стресові негативні емоції з тіла та підсвідомості. Після негативних і темних вона може почати малювати яскраві.

Ділитися своїми почуттями

– Говоріть без сорому, що вам також страшно чи тривожно, – каже Єжова. – Діліться своїми емоціями та переживаннями. Та водночас переконуйте, що точно впораєтесь. Таким чином дитина отримає опору і впевненість, що з вами безпечно.

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Грати в ігри

– Займайтесь активностями, які допоможуть змістити фокус уваги з переживань на ці заняття, – говорить психологиня. – Наприклад, грайте у слова, де треба зосередитися на підборі літер. Чи малюйте разом. Також хороший варіант – гра «Крокодил», де дитині потрібно ввімкнути уяву й мову тіла.

Робити ранкову зарядку

– Фізичні вправи виводять з тіла стрес. Як у дорослих, так і у дітей. Розслабляйте та напружуйте м’язи. Це важливо! – радить ведуча Нового каналу.

Бути ніжними

– Усім людям важлива любов і підтримка. Особливо діткам, – каже Єжова. – Будьте ніжними й обережними, не скидайте на них свою пасивну агресію. А щоб дбати про дітей, дбайте насамперед про себе! Пам’ятайте, що не потрібно себе гризти, відчувати провину тощо.

Делегуйте відповідальність

– Делегуйте дитині маленькі справи, обов’язки. Наприклад, помити склянку, застелити ліжко, прочитати кілька сторінок книги. Щоденні рутинні, здавалося б, справи, роблять психіку більш стабільною. Це справді працює!