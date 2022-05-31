Новий канал>Екси>Новини

Як батькам поводитися з дітьми під час війни? Поради психолога

Як батькам поводитися з дітьми під час війни? Поради психолога

Топ-7 дієвих кроків від Наталії Єжової, які допоможуть впоратися з емоціями дитини та не накопичити стрес

1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. На честь цього психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова дала важливі поради на актуальну, на жаль, тему – як батьками поводитися з дітьми під час війни. Читайте, нотуйте, застосовуйте!

  1. Пояснювати мовою дитини, що таке війна

– Необов’язково маленькій дитині в три-чотири рочки розповідати важкі подробиці війни, які можуть вплинути на її психіку, – каже психологиня. – Відповідайте на запитання, які вона ставить, але не говоріть про те, що може вразити.

  1. Говорити, слухати, підтримувати

– Якщо дитина стала свідком важких чи страшних подій, намагайтеся поговорити з нею про її емоції. Що вона відчуває, що думає. Якщо дитина мовчить, то можна малювати, ліпити, готувати, – радить ведуча Нового каналу. – До речі, не забороняйте малювати страшні малюнки. Так дитина виражає свої переживання. Потрібно дозволяти їй вивільняти стресові негативні емоції з тіла та підсвідомості. Після негативних і темних вона може почати малювати яскраві.

Як батькам поводитися з дітьми під час війни? Поради психолога

  1. Ділитися своїми почуттями

– Говоріть без сорому, що вам також страшно чи тривожно, – каже Єжова. – Діліться своїми емоціями та переживаннями. Та водночас переконуйте, що точно впораєтесь. Таким чином дитина отримає опору і впевненість, що з вами безпечно.

Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога

«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою

  1. Грати в ігри

– Займайтесь активностями, які допоможуть змістити фокус уваги з переживань на ці заняття, – говорить психологиня. – Наприклад, грайте у слова, де треба зосередитися на підборі літер. Чи малюйте разом. Також хороший варіант – гра «Крокодил», де дитині потрібно ввімкнути уяву й мову тіла.

  1. Робити ранкову зарядку

– Фізичні вправи виводять з тіла стрес. Як у дорослих, так і у дітей. Розслабляйте та напружуйте м’язи. Це важливо! – радить ведуча Нового каналу.

Як батькам поводитися з дітьми під час війни? Поради психолога

  1. Бути ніжними

– Усім людям важлива любов і підтримка. Особливо діткам, – каже Єжова. – Будьте ніжними й обережними, не скидайте на них свою пасивну агресію. А щоб дбати про дітей, дбайте насамперед про себе! Пам’ятайте, що не потрібно себе гризти, відчувати провину тощо.

  1. Делегуйте відповідальність

– Делегуйте дитині маленькі справи, обов’язки. Наприклад, помити склянку, застелити ліжко, прочитати кілька сторінок книги. Щоденні рутинні, здавалося б, справи, роблять психіку більш стабільною. Це справді працює!

новини нк новости эксы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь