Як підтримувати моральне здоров’я в окупації? Поради Наталі Єжової

Психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» пояснила, як діяти при основних проблемах, що з’являються, коли живеш на окупованій території

Одна справа, коли ворог далеко й чинить лише моральний тиск. Інша – коли він обстрілює місто з неба. І все зовсім інакше, якщо ви перебуваєте на окупованій території. Ворог завжди поруч, а небезпека не закінчується. У таких випадках з’являються свої проблеми й особливі методи боротьби з ними. Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова пояснила, як допомогти собі та підтримати моральне здоров’я в окупації.

Окупанти насаджують свої порядки

– Ворог вимикає інтернет, телебачення та мобільний зв’язок. Натомість вмикає свої, російські. Це пропаганда. Основна її мета – формування вашої думки, – каже Єжова. – І навіть якщо ви чудово розумієте правду, ті новини все одно «промивають» думки. Це інформаційне насилля. В жодному разі не потрібно дивитися новини окупантів, читати їхні газети, спілкуватися з ними. Вони отруюють мозок і формують неправдиву реальність. Намагайтеся знаходити доступ до українських ЗМІ та спілкуватися з українцями, які живуть на неокупованих територіях.

Охоплюють страх і напруження

– Коли ворог завжди поряд, то нервова система не відпочиває від стресу. Їй потрібно допомагати, – каже Наталя. – Якщо цей страх виникає, хочеться просто лежати й нічого не робити. Напруження ніби вкладає спати. Оскільки стрес руйнує організм зсередини, в цей момент можуть розвиватися хвороби. Пам’ятайте, що боротьба за життя – це не лише «стояти з автоматом», а й виводити стрес назовні. У такому випадку допоможе ваша звична діяльність. Намагайтеся робити те, що вмієте, і те, що приносить задоволення і спокій. Приготуйте їжу, почитайте, проведіть спортивне тренування, пов’яжіть шкарпетки. При цьому зізнайтеся собі, що ви це робите для того, щоб вижити, полегшити свій моральний стан, допомогти власному організму. Також можете робити це з користю для когось, аби почуватися потрібним. І це допоможе вам!

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З’являється ненависть до людей, які підтримують окупантів

– Багато людей, які живуть на окупованих територіях, починають ненавидіти тих, хто підкорюється окупантам. А ті це роблять, бо бояться, – говорить психологиня. – В такі моменти згадайте, що кожен по-своєму бореться зі стресом і по-своєму діє у кризових ситуаціях. Хтось бачить лише таку стратегію задля збереження життя. Намагайтеся спрямовувати ненависть та інші негативні емоції не на них, не на своїх, українців, а на ворога. Порада: не фокусуйтеся на способах інших, фокусуйтеся на своїй стратегії та найближчому оточенні. Замість того, щоб боротися з іншими людьми, витратьте енергію на побудову плану дій вашої сім’ї. Фокусуйтеся на тому, що ви можете зробити!

«А як же майно?»

– Своєю присутністю не врятувати квартиру, – каже експертка. – Якщо ви розумієте, що можете виїхати, то обов’язково евакуюйтеся. Армії легше буде працювати, коли не буде цивільних. Якщо наважуєтесь їхати, то обов’язково повідомте друзів чи сусідів, аби ті, за можливості, їхали з вами. Але пам’ятайте: якщо ви запропонували, а вони відмовилися, ви вмовляли, а вони не погодилися, то не треба «тиснути». Прийміть їхній вибір і їдьте самі. Головне – врятувати власне життя та життя рідних.

Разом ми сила! Впораємося!