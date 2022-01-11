Учасники реаліті Екси одружуються!

Учасниця другого сезону реаліті Нового каналу Лея розповіла подробиці заручин у Домініканській Республіці

Головне питання реаліті «Екси», яке показує Новий канал, – бути разом чи розійтися назавжди. Фіналістам другого сезону проекту Леї та Віталіку вдалося дати відповідь. Після дев’яти років стосунків пара вирішила стати справжньою сім’єю!

– Рівно дев’ять років тому Віталік мені вперше освідчився. Це було дуже зворушливо! – каже Лея. – Він написав вірш, де наприкінці є фраза «Я тебе кохаю». Віталік прошепотів мені її на вушко. Це було так мило! Він подарував троянди, величезного ведмедика розміром з мене.

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Пара не приховує, що разом пройшли величезний шлях: сходилися, розходилися, чого лишень не було. Але все ж таки вони зрозуміли, що хочуть бути разом. Той самий найромантичніший момент відбувся під час подорожі до Домініканської Республіки.

– Була шоста вечора за домініканським часом та 12-та година ночі за київським. Починався мій день народження, – розповідає Лея. – Віталік сказав, що треба вийти на пляж. Я гарно вбралася, вийшла й побачила там красиву доріжку, альтанку з колонами, і в ній сидить він. Вперше за дев’ять років трапився якийсь незручний момент. Ми сиділи мовчки. Я не витримала: «Віталику, що таке? Сидимо, ніби школярі, котрі прийшли на перше вересня і вперше сіли за одну парту». Він сказав просто дивитися на захід сонця. Я послухалася його, а потім зрозуміла, що Віталік починає читати вірш. І в моїй голові на мить стався флешбек, як він дев’ять років тому вперше освідчувався в коханні. Зрозуміла, що зараз щось буде. На очі навернулися сльози, завмерло серце, а Віталік стає на одне коліно. Ніколи не могла подумати, що він так зробить. Це для мене щось зі світу фантастики! І потім надів на мене обручку. Звісно, я думала ще пожартувати, що не згодна (сміється). Але ні, одразу сказала «так!»

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Після незабутнього освідчення на пляжі Лея не могла заснути.

– Я довго вкладала все у себе в голові, – ділиться дівчина. – Зрозуміла, що якби не Новий канал, не Наталя Єжова та Олександр Педан, не проект «Екси», то зараз на мені цієї обручки не було б. Ми з учасниками другого сезону стільки пройшли разом!

Новий канал вітає пару з заручинами та бажає більше позитивних моментів разом! А реаліті «Екси» ви можете подивитися на сайті та на YouTube каналу.