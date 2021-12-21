Як прийняти «дурне» хобі свого партнера? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла, як змиритися з його грою на комп’ютері чи її танцями у відвертих вбраннях

Чи бувало у вас таке, що ваш хлопець пішов на риболовлю, а вас це просто збісило? Або ваша дівчина почала займатися танцями, і ви не можете з цим змиритися? Що ж, якщо хочете й надалі перебувати у здорових та гармонійних стосунках із вашим партнером, то вам таки доведеться прийняти її чи його «дурне» хобі. Адже неможливо все життя сваритися з того ж самого приводу і тиснути на іншу людину.

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Головне питання тут – як же прийняти це «дурне» хобі партнера? Відповідь на нього знає ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова.

– Якщо ваш партнер має хобі, яке вам не подобається, потрібно чесно собі відповісти, чому? Адже насправді причина може бути глибшою, ніж вам здається на перший погляд. Серед них: хобі займає багато часу, через нього партнер пізно приходить додому, там разом із коханим багато дівчат чи хлопців… Коли ви чесно відповісте на це запитання, то зрозумієте, що вам не подобається щось конкретне у цьому занятті, а не саме хобі. Далі важливо відокремити себе від партнера, зрозуміти, що у чомусь ви різні люди. Це вам не подобається таке хобі, це у вас викликає огиду, а вашому партнеру воно до душі. Тому маєте два варіанти: або розділити це хобі, або не брати участь у цьому. Дозвольте партнеру жити своїм життям, та й самі живіть своїм, – порадила психологиня.

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