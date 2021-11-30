Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 12 випуску від 30.11.2021 | Новий канал

Новий тиждень реаліті Нового каналу пройшов поза межами цивілізації

«Збирайте все необхідне та готуйтеся до життя на природі», – приблизно так розпочався дванадцятий тиждень проекту «Екси», який показує Новий канал. Хоча… Це не головний сюрприз.

– Цей тиждень пари провели окремо одне від одного. До того ж в екстремальних умовах, – розповідає ведучий реаліті Олександр Педан. – Вони відчули себе справжніми Робінзонами Крузо, оскільки жили поза межами цивілізації, на двох берегах однієї річки. Пов’язані між собою учасники були лише на випробуваннях. Чи, швидше, від того, як один з пари виконає завдання, залежало, наскільки зручним буде перебування на природі другого. І навпаки.

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На плечі хлопців лягла відповідальність під час збору речей. А дівчата переборювали себе, аби забезпечити житло для себе та свого екса. Вони їли цибулю, лимони, тваринний жир, личинки та свинячі вуха, щоб здобути комфортабельну палатку. Хто не наважився «посмакувати» сумнівними делікатесами, взяв із собою на природу лише каремат.

– Не все так просто було з їжею та водою, – згадує ведуча проекту Наталя Єжова. – Продукти здобували хлопці. Не без допомоги дівчат, звісно, адже саме вони малювали для своїх коханих карту місцевості, де була захована їжа. А за воду, у прямому сенсі слова, билися в багнюці дівчата.

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За результатами тижня до номінації потрапили Аня і Август та Віка і Олексій. Учасники та ведучі одноголосно проголосували за других претендентів, тож вони й пішли з проекту.

– Я стрибнула з мосту, наїлася личинок, перепливла Десну. Хороший досвід за два тижні! – жартома коментує Віка. – Повернувшись додому, забрали донечку і певний час адаптувалися. Ми – разом, живемо в мене, як і раніше. Після проекту я повернулася до хатніх справ, а Олексій знайшов постійну роботу. На жаль, протримався він там трохи більше місяця і повернувся до звичних підробітків. Ми менше сваримося, можемо нормально і спокійно поговорити, вислухати, але поки що не виходить на 100% прийняти стати на бік одне одного. Також, якщо раніше Льоша починав кричати, а я мовчала, то зараз не мовчу і навіть перша можу створювати «кіпіш». Після проекту зробила для себе висновок, що більше не дозволю йому витирати об себе ноги та аб’юз у мій бік. А ще після того, як я побачила себе по телевізору, зрозуміла, що не подобаюсь собі. Пішла до Ілони (Ілона Рябова – учасниця реаліті «Екси») на марафон, тож тепер активно худну з її допомогою.

Дванадцятий випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі епізоди проекту вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.