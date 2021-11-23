Як урізноманітнити сексуальне життя? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла, як додати вогню в інтимне життя

Набрид секс із партнером? Чи вже втомилися займатися цим за відпрацьованою схемою? Шукаєте нових відчуттів? Тоді ви звернулися за правильною адресою. Адже ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова знає ТОП-5 способів урізноманітнити секс і готова поділитися ними з вами. Читай та використовуй на практиці.

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Обмінюйтесь своїми бажаннями. Візьміть по аркушу паперу й напишіть по 10 своїх бажань. Обміняйтеся аркушами та подивіться, що збіглося. З цих пунктів і варто розпочинати. Такий варіант підходить тим, кому не зовсім зручно відкрито вголос обговорювати сексуальне життя. Дивіться еротичні фільми. Тут важливо розуміти, що йдеться не про порно, а саме про еротичні фільми. Тому що в такому кіно можна побачити сценарії, відчути сюжет, обговорити його та ще дофантазувати. І після такого кіносеансу є легке збудження і немає такого сорому, що може бути після порно. Читайте книги з еротичним підтекстом. Під час читання у вашій голові спливатимуть картинки, які можна реалізувати з партнером. Закупіться у секс-шопі. Хоч як би банально це звучало, але варто сходити на екскурсію до секс-шопу і придивитися щось для себе та свого партнера. При виборі не бійтеся попросити допомоги в консультанта – це його робота. Пройдіться по «Камасутрі». Здається, що ви вже перепробували всі пози, але навіть кут нахилу, трохи піднятий або опущений таз можуть дати нові відчуття.

Дивись 3 сезон реаліті «Екси» щовівторка о 19:00 на Новому каналі