Чому твоя половинка бреше? Пояснює психолог

Ведуча та психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова розповіла про можливі причини брехні у стосунках

Хочеш правди, а твій партнер весь час бреше? Тоді давай розбиратися, у чому ж причина. Адже може виявитися, що твоя дівчина чи твій хлопець не такі погані, як ти думаєш. Хоч як би дивно це звучало, але твій партнер може говорити неправду саме через тебе. Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова назвала ТОП-3 причини, через які партнер може брехати.

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Небажана реакція партнера на певні слова чи вчинки. Наприклад, якщо чоловік буде говорити, що йому подобаються інші, дивитися їхні фотографії, то дівчина буде сердитися. Тоді він розуміє, що не можна говорити правду про це: «Потрібно брехати, бо не хочу, щоб у мого партнера був поганий настрій, не бажаю чути негатив». Партнер оберігає вас від негативу. Наприклад, якщо у стосунках говорити всю правду, без негативних реакцій не обійдеться. Тут потрібно визначати рівень дорослості – коли людина готова слухати правду. Партнер сам живе в ілюзії. Буває й так, що людина не готова показати себе справжню, а намагається прикрасити. Вона хоче здаватися кращою версією себе в очах свого партнера. Тому брехня часто виникає в залежних відносинах, де є незрілість особистості, яка хоче ідеальної картинки й похвали.

Як підкреслює ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова, справжню правду може витримати лише зріла та доросла людина. Тому перш ніж грішити на партнера, попрацюйте над своїми реакціями на правду.

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