Як сваритися правильно та ефективно? Поради психолога

Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася правилами конструктивної сварки

Почуття закипають, емоції на межі, ось-ось почнеш бити тарілки, адже скандалу не уникнути? А що, якщо ми скажемо, що можливо сваритися без негативних наслідків і лише з користю для стосунків? Ймовірно, ви поставитеся до цього скептично, але, все ж-таки, радимо відкласти тарілку й прочитати цей матеріал. Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова виділила 5 правил ефективної сварки, які допоможуть вам вирішити конфлікт, не доводячи його до скандалу.

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П’ять правил ефективної сварки від психолога Наталі Єжової:

Дбайте про своє психологічне здоров’я. Ходіть до психолога, вчіться розуміти і проживати свої емоції, а також проявляти почуття в потрібний момент. Проявляйте свої почуття в момент, коли трапилася неприємна ситуація. Адже часто буває так, що на нас накричав хтось у черзі, там ми промовчали, а потім прийшли додому й вилили все на співрозмовника. Проговорюйте своє невдоволення партнеру поступово, а не накопичуйте все в собі. Наприклад, якщо ваш партнер на вас накричав або зробив щось, що вам не сподобалося, говоріть оразу. Важливо ділитися своїми почуттями й пояснювати, що саме вас ранить. Також потрібно обов’язково дати альтернативу і сказати, як би вам хотілося, щоб партнер себе проявляв по відношенню до вас. Розмовляйте. У сучасному світі буває так, що ми висловлюємо свої емоції через листування або жести, думаючи, що партнер розпізнає емоції. Але це не так, він не зможе вгадати ваш стан. Вчасно себе зупиняйте. Якщо відчуваєте, що скандал таки назрів, краще відійти в сторону, щоб не спрямувати агресію на свого партнера й не отримати її у відповідь. У момент, коли ви відчуваєте емоційний вибух, краще спрямувати його проти третьої особи, тим самим об’єднавшись.

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