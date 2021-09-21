Без скандалу: Як сваритися правильно та ефективно? Поради психолога
Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася правилами конструктивної сварки
Почуття закипають, емоції на межі, ось-ось почнеш бити тарілки, адже скандалу не уникнути? А що, якщо ми скажемо, що можливо сваритися без негативних наслідків і лише з користю для стосунків? Ймовірно, ви поставитеся до цього скептично, але, все ж-таки, радимо відкласти тарілку й прочитати цей матеріал. Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова виділила 5 правил ефективної сварки, які допоможуть вам вирішити конфлікт, не доводячи його до скандалу.
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П’ять правил ефективної сварки від психолога Наталі Єжової:
- Дбайте про своє психологічне здоров’я. Ходіть до психолога, вчіться розуміти і проживати свої емоції, а також проявляти почуття в потрібний момент.
- Проявляйте свої почуття в момент, коли трапилася неприємна ситуація. Адже часто буває так, що на нас накричав хтось у черзі, там ми промовчали, а потім прийшли додому й вилили все на співрозмовника.
- Проговорюйте своє невдоволення партнеру поступово, а не накопичуйте все в собі. Наприклад, якщо ваш партнер на вас накричав або зробив щось, що вам не сподобалося, говоріть оразу. Важливо ділитися своїми почуттями й пояснювати, що саме вас ранить. Також потрібно обов’язково дати альтернативу і сказати, як би вам хотілося, щоб партнер себе проявляв по відношенню до вас.
- Розмовляйте. У сучасному світі буває так, що ми висловлюємо свої емоції через листування або жести, думаючи, що партнер розпізнає емоції. Але це не так, він не зможе вгадати ваш стан.
- Вчасно себе зупиняйте. Якщо відчуваєте, що скандал таки назрів, краще відійти в сторону, щоб не спрямувати агресію на свого партнера й не отримати її у відповідь. У момент, коли ви відчуваєте емоційний вибух, краще спрямувати його проти третьої особи, тим самим об’єднавшись.
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