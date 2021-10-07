Чому хлопці надсилають дікпіки? Пояснює психолог

Психологиня і ведуча проекту «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла, навіщо чоловікам рандомно розсилати фото свого пеніса

А ну згадай, коли востаннє тобі в директ надсилали непрошений дікпік? Ймовірно, не так давно. І щоразу, коли це трапляється, дівчата задаються питанням: навіщо? Відповісти на нього взялася психологиня і ведуча проекту «Екси» Наталя Єжова. Ось ті самі 5 причин, з яких чоловіки рандомно надсилають дікпіки.

Чоловіки очікують захоплення й визнання. Чого чоловіки хочуть більше, ніж сексу? Визнання! Для них їхній статевий член – це предмет гордості, така собі святиня. Коли вони відправляють інтимну фотографію, для них це цінність, тобто, чоловіки хочуть отримати від цього якусь власну вигоду. Міркують так: «якщо захоплюються моїм статевим членом, значить, захоплюються мною». Вони чекають компліментів, хочуть отримувати позитивні емоції, відгуки, слова, щоб почуватися впевненими. Чоловіки чекають зворотного зв’язку. Якщо вони відправляють інтимну фотографію, то хочуть відповіді. Їм це потрібно для того, щоб отримати збудження, самозадоволення, зав’язати новий сексуальний контакт. Чоловіки шукають легку здобич. Іноді розсилка дікпіків може бути масовою. Хлопці роблять це, щоб знайти дівчину, яка може погодитися на секс на першому побаченні. Раптом після фото хтось збудиться й захоче познайомитися з власником цього статевого члена. Це прояв ексгібіціонізму. Це раніше ексгібіціоністи відкривали поли плащів на вулиці, щоб викликати емоцію переляку чи здивування. А зараз для цього хлопці використовують інтернет. Їм байдуже, яку емоцію викликати – позитивну чи негативну. Для них головне її викликати, щоб проявити себе й бути поміченими. Зазвичай це роблять чоловіки, яких у дитинстві не помічали батьки. Чоловіки хочуть саме негативних емоцій. Адже в більшості випадків жінки негативно реагують на непрохані дікпіки. Дівчата починають обзивати, негативно реагувати та ін. А для чоловіків це те ж визнання. Мовляв, нехай їм краще дадуть хоч якусь відповідь, це теж прояв любові. Зазвичай такого чекають люди, які люблять негативні емоції, такий ось прояв мазохізму.

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Також Наталія Єжова рекомендує ніяк не реагувати на рандомні дікпіки, які вам надсилають. Адже чоловіки завжди чекають реакції. Та заради жарту автор матеріалу рекомендує відповідати дікпіком на дікпік, щоб провчити «нападника».

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Автор: Торі Торн