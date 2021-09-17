Як зробити крутий профіль у Tinder? Поради психолога і фешн-фотографа

Ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк поділилися секретами успішного профілю для онлайн-знайомств

Сучасний зайнятий світ диктує нові правила. Тепер нормою для початку стосунків стали додатки для знайомств. І якщо ти замислився або замислилася про те, щоб зареєструватися, наприклад, у Tinder, то потрібно дотримуватися деяких правил. Щоб створити крутий і робочий для твоїх цілей профіль, слід знати деякі хитрощі. Про них тобі розкажуть ведуча і психологиня проекту «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова та фешн-фотографиня і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

– Багато хто думає, що Tinder – це якась гра, що там неможливо знайти стосунки, що це лише для інтиму на одну ніч. Але все залежить від того, як ви до цього поставитеся. У мене багато друзів знайшли своїх чоловіків і дружин там. Та й я сама познайомилася зі своїм чоловіком на сайті знайомств, чому дуже рада і щаслива. Тому поділюся з вами стратегією, якою користувалася сама, а також мої друзі та клієнти, – сказала Наталія Єжова.

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Як же створити дієвий профіль у Tinder?

Визначте свою мету і зрозумійте для себе, кого саме ви шукаєте. Давайте будемо відштовхуватися від мети «я хочу знайти стосунки». Фото. Тепер потрібно задумати, як має виглядати дівчина, яка хоче знайти серйозні стосунки. У короткій спідниці і з червоною помадою? Ні. Вона має випромінювати позитив і спокій? Так! Тобто, тут потрібно спиратися на почуття і відчуття, які ви хочете викликати. Фото у профілі мають відображати такий стан. Тому ніякого напівоголеного тіла в купальнику. Це спокійні знімки з відпочинку, свого хобі, які показують реальне життя, а не вигадане тусовочне. Фото не повинні викликати збудження, тому що на такі ловлять зовсім інше. Знімки в профілі мають викликати бажання поспілкуватися з дівчиною як з людиною, а не просто з тілом. Опис повинен підходити під мету. Для того щоб знайти стосунки, треба описати свої людські якості. Наприклад, люблю проводити тихі вечори з родиною, мені подобаються прогулянки, поїздки, я сформована особистість. Слід описати себе максимально детально, щоб людина, яка теж шукає партнера, зрозуміла, чи підходить їй таке. Відбір має бути жорстким. Чоловіків – величезна кількість, як риби у воді. Тому не варто гаяти свій час. Коли, переписуючись, ви зрозумієте, що є пункти, які вас об’єднують, то можна переходити до особистої зустрічі, на якій важливо усвідомити, які ваші почуття поруч із цією людиною.

Особливу увагу у вашому профілі для знайомств тріба приділити фотографіям. Ваш опис прочитають лише після того, як подивляться фото. На жаль, у додатках завжди судять за знімками.

– Найважливіше – це зробити красиву фотографію, але щоб вона була схожа на тебе реальну або реального, – поділилася Соня Плакидюк. Тому що іноді приходиш на якийсь івент, зустрічаєш людину, розумієш, що вона у твоїй френдстрічці, але тобі доводиться напружуватися, щоб зрозуміти, чи те це обличчя. Правило №1 – не перестаратися з фотошопом і фейстюном. Правило № 2 – подивитися на себе очима тієї людини, якій би ти хотів або хотіла сподобатися. Правило №3 – не треба викладати фото в трусах. Правило №4 – хотілося б бачити усмішку. Правило №5 – потрібно, щоб обличчя виражало те, що воно зазвичай виражає в житті.

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