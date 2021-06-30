Як повернути свій TikTok

Власною історією та порадами поділилася ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова

30 червня у світі відзначають День соціальних мереж. Instagram, Facebook, Twitter – все на часі. Та сьогодні історія про TikTok. Психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси», яке покаже Новий канал, Наталя Єжова розповіла, чому заблокували її акаунт, та як вона його повертала.

– Нещодавно я святкувала 500 тисяч підписників на своєму акаунті в TikTok. Знімаю там ролики на тему психології та сексології. Щоправда, мій контент строго 18+, – говорить Наталя. – Ділюся порадами про статеве виховання, сексуальну просвіту, а також загалом про стосунки у парі. Нещодавно сталася екстремальна історія. Моя 9-річна донька Кіра взяла мій телефон, зайшла у TikTok, забувши, що це мій акаунт, зняла п’ять роликів і опублікувала їх. Миттєво прийшло сповіщення, що мій акаунт видалено назавжди. Я була шокована.

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Насамперед психологиня спокійно поговорила з донькою про те, що потрібно обов’язково перевіряти, чий телефон у руках, чий акаунт завантажений, куди ти публікуєш відео. Пояснила, що це порушення особистих кордонів людини. Донька Наталії вибачилася. Та потрібно було щось робити з робочою сторінкою, яку забрали назавжди.

– Я написала у технічну підтримку TikTok, що це була випадковість. Приховала відео Кіри. Надіслала скріни повідомлень від моїх підписників в direct, що їм шкода через таку ситуацію. Вони багато дізналися від мене та хочуть більше відео. Після тривалих перемовин і розбору ситуації мені дали ще один шанс, – ділиться Єжова. – Попросили встановити захист від дітей. Чесно кажучи, з самого початку ведення соцмережі він у мене був, але в цій ситуації «зірки склалися» інакше.

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Наталя Єжова наголошує: важливо бути уважними до своїх сторінок, нікому не давати пароль, встановити двофакторну автентифікацію. І, звісно, дотримуватись усіх правил соціальних мереж, адже їх не дарма придумали. Ще експертка радить чіткіше проговорювати дітям усі правила, розповідати, що можна, а що ні, пояснювати, що вас може засмутити чи обурити.

– У цій ситуації для мене було важливо зберегти дві речі: стосунки з донькою й акаунт у TikTok. На щастя, вдалось і те, і те. Вийшла з ситуації так, як хотіла, але надалі буду обережнішою, – підсумувала телеведуча.

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть прем’єру!