Весняна хандра – що це, і як її побороти? Лайфхаки від психолога та українських зірок

Лінь, поганий настрій, бажання побути на самоті – знайомо? Ловіть поради, як впоратися з цим неприємним станом та отримувати кайф від весни

Якщо ви думаєте, що є лише осіння депресія, то помиляєтеся. Багато людей, особливо в умовах карантину, переживають весняну хандру. Психолог, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, чому виникає такий стан.

– Весняна хандра – це коли людина почувається пригніченою, в’ялою, без енергії та бажання щось робити, – каже психологиня. – Це можна пояснити тим, що ми звикли до режиму «зима». Та різко треба вмикати режим «весна-осінь». Наш мозок хоче залишитись у спокої, у «зимі», а тут починається хаос та зміни. Основними ознаками весняної хандри є: сонливість, бажання побути на самоті, небажання працювати, сум, повільна реакція на будь-які події.

Весняна хандра не оминає і зірок Нового каналу. І вони діляться своїми способами боротьби з нею.

Костянтин Трембовецький: відчуйте свободу

– Щоразу, коли відчуваю хандру, просто вставляю у вуха навушники, стаю на електричний самокат (яких зараз на вулицях повно) і їду бозна-куди. Просто, щоб відчувати вітер, наче я в польоті, – ділиться імпровізатор Improv Live Show. – І краще це робити вночі, коли на вулицях немає людей, і всі полоси дороги – лише для тебе. Чи допомагає це від хандри? Не факт. Але та хандра стає такою атмосферною, що вже не так лякає. Як кажуть: «не можеш змінити стан справ, зміни своє ставлення». Не можете прибрати хандру – кайфуйте від неї!

Олександр Педан: займайтеся спортом

– Вважаю, що найкращий рятівник від хандри – це спорт та будь-яка фізична активність. Ось я, нарешті, знайшов час та можливості для бігу, – розповідає ведучий Improv Live Show. – Раджу й вам. Не треба виходити один раз на велику дистанцію. Бігайте трошки, але регулярно, кілька разів на тиждень. Для мене ідеально – п’ять кілометрів. Вам раджу почати з одного чи трьох. Бігайте в кайф, і тоді вам точно буде вистачати гарного настрою та енергії!

Тетяна Мокріді: робіть те, що в радість

– Я думаю, що кожен з нас має шукати радості у дрібницях, берегти себе та рідних і не припиняти мріяти. Раджу користуватися порадами психологів. До речі, зараз багато відомих спеціалістів безкоштовно діляться інформацією у соцмережах, тож шукайте і користуйтеся, – каже директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки». – А ще займайтеся тим, що приносить задоволення та позитивні емоції. Особисто я, наприклад, останній раз відчула радість, коли ми з дітьми прибирали в саду. Підстригала кущі гортензій і дивилася на крокуси. А ще нещодавно навчила дітей робити брускети. Це принесло задоволення їм, і, звісно, мені.

«Якій жінці хочеться дарувати подарунки?» – розповідає психолог

«Він мене зраджує»: Що це за манія, та як її побороти

5 лайфхаків від психологині Наталі Єжової, як можна побороти весняну хандру.

Прогулянки з друзями на свіжому повітрі. Важливо спілкуватись, отримувати й віддавати емоції. Спорт. Оскільки в локдаун спортзали закриті, то це може бути біг, велосипед, будь-яка руханка, яка розбудить від «зимової сплячки» та увімкне режим «весна». Домовитись із собою, скільки годин потрібно поспати, аби відчувати задоволення. Так і зробити. Також це важливо, щоб не спати цілими днями. Чіткий час для сну, а далі – вмикаємося. Перебрати гардероб. Дістати весняні та літні одяг і взуття. Прибирання старого. Тут діє «правило повітряної кулі»: аби злетіти, потрібно викинути все старе та непотрібне. Прибираємо все в будинку, шафі та на вулиці, якщо у вас є своя територія.

А ще Наталя Єжова порадила завжди пам’ятати та повторювати собі, що найкращий день – сьогодні. І ніяк інакше бути не може. Всіх з весною!