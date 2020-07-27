Навіщо Олександр Педан прокидається о п’ятій ранку?

Заради нового захоплення ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) став жайворонком

Вже нікого не здивуєш тим, що Олександр Педан завзятий екстремал. То він фрірайдить в Японії, то підкорює хвилі Атлантичного океану. Здається, у ведучого десь вшитий спортивний моторчик, який робить його швидшим і сильнішим. Та карантин змусив усіх трішки уповільнитись, і Педан не став виключенням.

– Цього року відкрив для себе риболовлю. Раніше навіть не задумувався, щоб зайнятися чимось таким, – зізнається Саша. – У дитинстві колись карасів ганяли, але тут трохи знайшлося вільного часу, а ще розташування водойми поруч дозволило взяти до рук вудки та щось половити. Ще мій друг підсадив на риболовлю на човні зі спінінгом. Це взагалі якийсь інший світ: прокинутися о п’ятій ранку, вийти на воду та ловити кайф. Тут нічого й говорити: не спробуєш, не зрозумієш. Рибалити з човна – дуже цікаво. Якщо сидіти на березі, то екшена мало. Але, коли ти на човні і закидаєш спінінг – виходить дуже активний вид спорту.

Гірко! Фіналіст «Ексів» одружився

«Ми почали вбивати одне одного»: Найромантичніша пара реаліті розпалася

Ловить рибу Саша не наодинці, а зі псом. Таке захоплення родина ведучого усіляко підтримує.

– Це класне хобі, тому що я не пропадаю на цілий день. Принаймні, поки що, – розповідає Педан. – Виїжджаю на світанку з дому, а повертаюся о 9 ранку, коли малий прокидається. Тому сім’я мене не втрачає. Найбільший мій улов – окунь вагою в 350 г.

Ну що вам сказати, Саша – приклад всебічно розвиненої особистості. Власне такий, яким і має бути ведучий Нового каналу.